和碩高喊今年AI伺服器營收再翻倍

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

和碩（4938）23日接棒尾牙季，於南港展覽館盛大舉辦，公司表示，今年AI伺服器業務將會維持三位數成長，執行長鄭光志表示個人希望能比團隊給出的目標再高出一倍，同時公司除GPU領域外，在ASIC方面也有所斬獲。

公司表示，去年底在墨西哥的 AI Server 產線已經成功試產，產能已經 Ready。美國德州廠則是和碩第一次在美國設立工廠營運，預計三月底完工，並且會馬不停蹄地進入試產階段。整體來看，GB200、GB300 都將陸續出貨，除了訓練的需求外，推論需求也逐步增加，和碩在推論設備的設計上也跟幾個大客戶有不錯的合作，預計今年下半年會陸續開出。

和碩的 AI Server 客戶群包含大型 CSP、中小型 Data Center 與企業級客戶。公司表示，訓練型專案營業額較大，相對更適合和碩，因此今年在大型 CSP 會有更大的動作布局。

