數產署：第2季更新AI產業人才認定指引 增訂2大能力

為對齊人工智慧（AI）基本法與技術趨勢，數發部數產署署長林俊秀表示，預計第2季更新AI產業人才認定指引，將增訂AI治理能力、AI協作開發能力；數產署也將與民間單位合作開發AI公版教材，加速人才供給與產業需求對接。

數發部多管齊下推動台灣AI產業發展，在人才方面，已發布AI產業人才認定指引，區分應用、開發及研究3類型AI人才，並界定應用素養、工具應用、程式語言、模型訓練與服務開發5大能力面向，作為培訓與認證設計依據。

林俊秀說，目前已促成21家業者通過AI人才培育能量登錄，也盤點14項認證項目及推薦23組課程，整合經濟部iPAS、資策會等認證單位，並與1111人力銀行、Yourator與Cake等3大人才媒合平台簽署合作備忘錄，盼落實「AI人才有標準、企業選才有依據」理念。

林俊秀指出，預計第2季更新AI產業人才認定指引，增訂AI治理能力與AI協作開發能力。對應AI基本法7大原則，AI治理能力聚焦使用AI衍生的隱私保護、透明信任、風險管理等素養能力，旨在建立所有民眾應具備的知識與認知，並推廣至各行各業的AI應用人才、非技術人員及專業技術開發工程師。

AI協作開發能力為以自然語言引導AI協作開發程式，同時納入編寫結構化提示詞（prompt）與技能包（skills），使用MCP標準，能讓AI變成專屬AI助手，可以串接內部的資料庫與外部應用程式介面（API），代理人類實際執行資料處理、分析與管理工作。

林俊秀表示，數產署將與人才媒合平台合作發布AI人才趨勢觀測，並與民間單位合作共同開發AI公版教材，協助建立清晰的人才培育與應用架構。

在算力方面，林俊秀強調，今年預計擴充AI算力，累計達140片最新GPU，協助資服業者加速創新應用推向市場。他說，政府在算力資源布局上，以提供「第一筆算力」為核心，協助業者度過初期發展階段；業者仍須商業化運作，後續回歸市場機制，政府也引導民間資金投入。

林俊秀指出，數發部已與財政部研商，將AI算力中心納入促參重大公共建設，使投資者能夠享有租稅優惠，也促進AI產業發展；去年11月將稅式支出評估報告函報財政部審議，待財政部審議並公告後，即可適用相關規範，數發部力拚今年促成首案。

此外，數發部去年函釋界定AI算力中心屬於配合政府政策的策略性產業，並說明AI算力資源的公共投資範疇，有助於引導保險業資金共同投入。林俊秀說，已有業者洽詢並進行政策溝通，由於AI算力中心涉及建築、電力、網路與設備等多個面向，合作模式醞釀中。