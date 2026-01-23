池上逾71公頃國有地 首創全台土地活化與碳權示範區

財政部國有財產署今天舉辦「國有非公用土地環境永續暨淨零排碳頒獎典禮」，森崴能源及元杉森林自然資源公司因與國產署和中興大學共同合作，推動國有土地活化新植造林，引進碳匯（權）產業機制，開啟國內永續森林經營、邁向淨零減碳新里程。

元杉森林指出，台東縣池上鄉71.98公頃國有地，原本是石礫滿布的荒蕪地，在國產署和中興大學指導下，成功開發成全台首創的「國有土地活化與本土碳權示範區」，目前已種植13萬棵台灣原生樹種，預計可累積2萬1600噸自然碳匯，有助於政府進一步推廣國有土地引進碳匯（權）產業機制的發展。

森崴能源和元杉森林在台東池上主打的「創森大聯盟」，首波邀請國內知名企業大亞電線電纜、競泰、遠傳電信、陽明海運等共同參與國有土地的活化及認養，協助國有土地引進碳匯（權）產業機制，一併獲頒「共同改良利用」的感謝狀，帶動國內企業新植造林自願減量的熱潮。

國產署表示，配合政府2050淨零排放政策，積極推動國有非公用邊際土地環境保護認養機制及國有土地引進碳匯（權）產業機制，廣獲各界肯定，特別感謝認養國有非公用邊際土地的環保團體及114年度贊助環保團體的銀行、環保團體推薦協助執行認養工作的機關團體，及與國產署共同改良利用宜蘭縣三星鄉、台東縣池上鄉2處國有土地的參與學校、機構，攜手合作成就國土保育。

9家獲獎的環保團體，包括社團法人高雄市野鳥學會、台灣黑面琵鷺保育學會、台灣石虎保育協會、中華民國荒野保護協會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣濕地保護聯盟及台北市最美河川文化推廣協會。台銀、土銀、合庫銀、中小企銀、華銀、兆豐銀、一銀、彰銀及上海商銀、富邦證券、國泰金控、中信銀等12家公民營行庫則因提供贊助支持獲獎。