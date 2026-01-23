快訊

寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

投資臺灣續升溫 三企業擴大投資逾460億元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

投資動能續強。投資臺灣事務所23日通過3家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的力成科技、台塑大金精密化學，以及中小企業方案的祥成行。截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,712家企業約2兆6,218億元投資，預估創造16萬4,554個本國就業機會。後續尚有10家廠商排隊待審。

依據投資臺灣事務所統計，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有342家企業投資約1兆4,191億元，帶來9萬3,999個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,161家企業投資約5,940億元，帶來4萬1,297個就業機會。

投資臺灣事務所指出，力成科技為因應人工智慧、高效能運算與車用晶片需求成長，規劃再加碼投資443億元，於新竹科學園區及新竹產業園區建置扇出型面板級封裝與先進晶圓封裝產線，並預計增聘2,044名本國員工。新產線將導入AI製程與智慧檢測技術，同時建置能源管理與太陽能設施，強化先進封測能量與長期成長動能。

投資臺灣事務所表示，台塑大金精密化學隨半導體先進製程發展帶動電子特用化學品需求攀升，規劃於高雄大發廠進行擴建，投資金額逾19億元，並增聘25名本國員工。新廠將結合邊緣AI與感測設備，優化製程與工安管理，同時導入綠電、太陽光電及用水回收機制，提升關鍵材料在地供應與減碳效益。

投資臺灣事務所提及，祥成行則因應環保法規趨嚴與營運升級需求，規劃投資逾1億元，在高雄大寮區建置智慧倉儲物流與永續油品平台，並增聘4名本國員工。未來將透過數位感測與AI預測模型提升配送效率，並同步推動廢油回收再生與太陽能發電，朝向永續經營轉型。

太陽能發電

延伸閱讀

上海發布行動方案 加強有色金屬全球定價影響力

當日最後一班…台灣男女搭熊本觀光直升機失聯 山上保全曾聽見巨響

男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低

讀會計系只能對帳？過來人曝「跳槽路徑」：銀行、外商都可以

相關新聞

金價逼近5,000美元、美元止跌回彈 國銀點名多重因素干擾

黃金價格再創新高，23日一度飆升到每英兩近4,967美元，距離突破每英兩5,000美元大關指日可待。同時，美元指數近一週...

渣打布思哲曝今年投資最大風險是「它」 建議另類投資占比2~3成

在當前資產波動加劇下，今年最大的投資風險為何？渣打如何重新定義另類投資在整體資產配置中的角色？

歲末趕工潮 勞動部啟動職場春安計畫

隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害及因超時工作產生過勞風險，也相對升高。為強化...

台灣SAF元年爆原料危機 中經院：2030永續航空燃料缺口達18萬噸

政府宣示2050淨零排放是國家目標，但對於運輸相關產業的轉型並不容易。美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains &...

台灣金融相關產業首家 中租控股通過 SBTi 新標

中租控股3日宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi...

3C 展創造三贏 賴總統提補助：汰舊換新3千元、貨物稅減免2千元

賴清德總統23日出席台北市電器商業同業公會「2026電器空調影音3C年終購物展」。他表示，3C展售創造了三贏，包括消費者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。