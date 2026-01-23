第二屆自然碳匯與碳權發展趨勢論壇 跨國專家共商農業轉型新契機

因應全球淨零轉型浪潮與自然碳匯發展趨勢，臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所及國立中興大學於1月21日共同舉辦「第二屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇」。這次論壇聚焦再生農業與土壤管理之核心議題，邀集臺灣與印度、馬來西亞產官學專家，深入探討自然碳匯發展現況與國內外碳市場實務，吸引超過200位業界先進共襄盛舉。

臺灣碳權交易所總經理陳脩文開場致詞表示，企業減量是「做對的事」，而碳權則是「把對的事變成有價值的事」。隨著自然碳匯被視為全球因應氣候挑戰及碳管理策略之關鍵解方，證交所與碳交所啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，積極推動雲林土壤碳匯專案，透過低碳耕作與永續生產方式，在提升糧食安全與環境韌性的同時，推動本土自然碳匯發展，助力我國實現淨零目標。

中興大學研究發展處研發長宋振銘則說明，農業不僅關乎糧食安全，更連結國家淨零戰略，中興大學以農立校，長期深耕自然解方領域之碳匯量測及方法學建構，致力於將學研成果轉化為政策建議與產業應用，未來將持續協助政府與民間推動農業轉型，開創綠色新價值。

中興大學森林系終身特聘教授柳婉郁深入解析森林碳匯如何透過嚴謹的MRV（量測、報告、查驗）程序，轉化為具備市場價值的碳權。針對臺灣林地破碎、經營規模較小之特性，柳教授建議借鏡日本與紐西蘭推行「查表法」之經驗，簡化量測驗證程序，以降低監測成本及小農參與門檻。農業部農業試驗所研究員陳琦玲則強調，土壤碳匯須建立在嚴謹的科學量測基礎之上，透過「草生栽培」增加地下根系生物量輸入，並以「有機肥替代化肥」減緩土壤礦化速率，經農試所實測證實能顯著提升「土壤有機碳（SOC）」儲量，她認為，確保農地發揮具備科學實證的實質固碳效益，將使臺灣土壤碳匯成為深具潛力的減量專案。

Peterson Solutions India董事總經理Ms. Debopriya Bhattacharyya從再生農業與碳市場鏈結出發，分享透過數位量測、報告及查驗（Digital MRV）建立可追溯的科學數據，不僅能提升碳權誠信度，更能協助企業落實範疇三供應鏈減排，同步滿足自然相關財務揭露（TNFD）與ESG報告需求。Control Union Malaysia & Papua New Guinea 董事總經理Mr. Supun Nigamuni則從國際驗證機構視角剖析高品質碳權之開發關鍵 ，他強調，企業應嚴守「減碳階層（Decarbonization Hierarchy）」原則，優先落實減量而非抵換，並深入解析Verra與Gold Standard等國際標準，指出成功專案須具備明確土地所有權，且嚴守外加性與永久性等核心要素。

綜合座談由中興大學創新產業暨國際學院推廣教育組組長林政賢擔任主持人，就「再生農業與土壤碳匯的經濟誘因」及「企業參與路徑」等關鍵議題，向國內外專家請益。針對國內自然碳匯發展，與談專家建議企業初期可採「ESG合作」形式切入，透過資助農民轉型有機耕作或綠色採購先行；中長期則可依自身規模選擇「直接購地投入」、「公私協力合作」或「參與國內碳市場」等路徑參與專案，並指出目前以「公私協力合作」最為盛行，鼓勵企業與公部門、農協會共同合作。此外，專家也期盼未來能將「生產履歷」與「減量專案申請資料」進行整合，以降低企業申請成本及參與門檻。

在國際實務經驗方面，國際專家一致認為，最具永續性的獲利模式應是建立「品牌敘事（Storytelling）」與「碳匯溢價」，將環境友善價值轉化為農產品的售價提升，而碳權交易則視為額外的加值效益。同時，專家也呼籲產業發展應落實「在地化能力建構（Capacity Building）」，包含開發本土方法學、培養在地查驗機構以及專業顧問，以建立健全的碳市場生態系。

這次論壇不僅承襲首屆對淨零轉型與自然碳匯的跨界探討，更透過引入國際專家的實務視角，提供國內農企業推動永續農業發展的實務應用指南。臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將持續配合國家政策，深化跨國交流平台，助力臺灣邁向環境永續與經濟發展共好的未來。