渣打布思哲曝今年投資最大風險是「它」 建議另類投資占比2~3成

在當前資產波動加劇下，今年最大的投資風險為何？渣打如何重新定義另類投資在整體資產配置中的角色？

渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）今天表示，今年投資的最大風險是：「投資太少」；其次，有關另類投資，在二至三年前渣打投資團隊才開始建議將另類投資加入投資組合，同時，將建議比重提高至投資組合的 20%～30%，最主要是考量結構性因素，有助提高組合的報酬率，另類投資中除黃金外，還包括私募股權和私募信貸、數位資產等多元資產分散。

布思哲表示，投資組合框架中納入另類資產，其抗通膨的效果會比現金和公開發行資產來得好，多數投資人大都已持有公開發行資產，若能納入另類投資組合，可降低波動的關聯性。渣打在2026年2月在另類資產中也加入加密貨貨數位資產。

不過，布思哲也強調，由於另類投資並不是每個客人都適合投資，銀行必須了解每個客戶的短、中、長期對財富的不同預期。

對於今年投資的建議，布思哲表示，今年投資的最大風險是：「投資太少」，因為市場的雜因太多，會影響投資人判斷，去年解放日股價大跌，投資人若「有紀律」進場，就能嚐到資產回升的甜果。但大多數都是停止投資或贖回。

至於今年的股債投資觀點， 布思哲表示，渣打銀仍維持股優於債，而股票看好美國和亞洲非日本市場，美股看好保健醫療和公用事業。