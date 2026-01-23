快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

渣打布思哲曝今年投資最大風險是「它」 建議另類投資占比2~3成

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

在當前資產波動加劇下，今年最大的投資風險為何？渣打如何重新定義另類投資在整體資產配置中的角色？

渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）今天表示，今年投資的最大風險是：「投資太少」；其次，有關另類投資，在二至三年前渣打投資團隊才開始建議將另類投資加入投資組合，同時，將建議比重提高至投資組合的 20%～30%，最主要是考量結構性因素，有助提高組合的報酬率，另類投資中除黃金外，還包括私募股權和私募信貸、數位資產等多元資產分散。

布思哲表示，投資組合框架中納入另類資產，其抗通膨的效果會比現金和公開發行資產來得好，多數投資人大都已持有公開發行資產，若能納入另類投資組合，可降低波動的關聯性。渣打在2026年2月在另類資產中也加入加密貨貨數位資產。

不過，布思哲也強調，由於另類投資並不是每個客人都適合投資，銀行必須了解每個客戶的短、中、長期對財富的不同預期。

對於今年投資的建議，布思哲表示，今年投資的最大風險是：「投資太少」，因為市場的雜因太多，會影響投資人判斷，去年解放日股價大跌，投資人若「有紀律」進場，就能嚐到資產回升的甜果。但大多數都是停止投資或贖回。

至於今年的股債投資觀點， 布思哲表示，渣打銀仍維持股優於債，而股票看好美國和亞洲非日本市場，美股看好保健醫療和公用事業。

渣打 市場

延伸閱讀

兩檔債券型 拚息利雙收

群聯潘健成躍大股東 昕力資股價飆到熔斷

私募投資人門檻 業界促鬆綁

地緣政治風險再升溫 法人：前進短債避險

相關新聞

金價逼近5,000美元、美元止跌回彈 國銀點名多重因素干擾

黃金價格再創新高，23日一度飆升到每英兩近4,967美元，距離突破每英兩5,000美元大關指日可待。同時，美元指數近一週...

渣打布思哲曝今年投資最大風險是「它」 建議另類投資占比2~3成

在當前資產波動加劇下，今年最大的投資風險為何？渣打如何重新定義另類投資在整體資產配置中的角色？

歲末趕工潮 勞動部啟動職場春安計畫

隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害及因超時工作產生過勞風險，也相對升高。為強化...

台灣SAF元年爆原料危機 中經院：2030永續航空燃料缺口達18萬噸

政府宣示2050淨零排放是國家目標，但對於運輸相關產業的轉型並不容易。美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains &...

台灣金融相關產業首家 中租控股通過 SBTi 新標

中租控股3日宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi...

3C 展創造三贏 賴總統提補助：汰舊換新3千元、貨物稅減免2千元

賴清德總統23日出席台北市電器商業同業公會「2026電器空調影音3C年終購物展」。他表示，3C展售創造了三贏，包括消費者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。