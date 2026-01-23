歲末趕工潮 勞動部啟動職場春安計畫

隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害及因超時工作產生過勞風險，也相對升高。為強化歲末及年節期間之防災作為，勞動部於23日正式啟動為期40天之「115年春安期間加強職場防災實施計畫」。

勞動部說明，除實施勞動檢查外，並配合「強化職場減災行動計畫」，擴大民間參與，納入財團法人職業災害預防及重建中心等民間資源，同時促請消防、建管、經濟、交通及農業等部會主管機關加強宣導、輔導及督導，全面落實職場防災。

勞動部指出，歲末年終及春節期間，多數行業較平時忙碌，但對於職業安全衛生設施，及勞工過勞預防的要求，雇主更不能疏忽。

對於高風險工作場所，及發生重大職業災害可能危及公共安全或業務異常忙碌，可能有勞工超時工作易發生過勞之事業單位或工作場所，列為計畫期間重點宣導、輔導及檢查對象。

除預計實施5,065家次檢查及30場次宣導外，並就勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等重點事項，鎖定零售量販店、餐飲業及交通運輸業等，加強實施勞動條件檢查，督促事業單位落實各項防災機制，並遵守過勞預防相關規定。

勞動部強調，工作場所堆放大量易燃建材，極易發生火災之食品倉儲新建工程、供公眾使用建築物之裝修工程、石化及化學工廠、囤積大量化學品之工作場所或倉庫，應強化危害物之管理與動火許可。

對於營造工程應落實施工架與模板支撐之倒塌崩塌災害預防，對工廠歲修作業應確實辦理進場管制與承攬管理等事項，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

勞動部呼籲，雇主應遵守職業安全衛生及勞動法令規定，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程或一些臨時性、動態性作業，危險性相對升高，勞工朋友除要加強本身工安警覺外，雇主更務必加強安全管理，讓每位勞工朋友都能平安回家過年團聚。