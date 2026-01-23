快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣SAF元年爆原料危機 中經院：2030永續航空燃料缺口達18萬噸

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
USGBC攜手中經院發布「E10 酒精汽油與 SAF 發展策略」報告。圖／美國穀物暨生質產品協會提供
USGBC攜手中經院發布「E10 酒精汽油與 SAF 發展策略」報告。圖／美國穀物暨生質產品協會提供

政府宣示2050淨零排放是國家目標，但對於運輸相關產業的轉型並不容易。美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）與中華經濟研究院日前共同舉辦「生質能源研究成果發表會」，發布2025年度研究報告。報告直指，台灣運輸部門距離2030年減碳目標仍有顯著缺口，建議陸運應盡速從現行的E3（3%酒精汽油）升級至E10（10%酒精汽油），空運則須導入ATJ（酒精轉噴射燃料）技術以解決原料不足的困境，透過「陸空並進」的策略，務實推進綠色運輸轉型。

這場發表會由美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿主持，USGBC全球副總裁Cary Sifferath及美國堪薩斯州玉米委員會委員Derek Belton特地來台參加會議，會中還有中經院區域發展研究中心主任劉大年、能源與環境研究中心主任劉哲良、國際所所長温蓓章、綠色經濟研究中心副研究員陳中舜等專家學者參與，並邀集經濟部能源署、標檢局及中油、台塑化、車輛公會等產官研代表，針對生質能源的供應鏈建構與法規調適進行深度交流。

劉大年表示，中華經濟研究院與美國穀物暨生質產品協會合作3年，已成功向台灣各界證明，引進E10乙醇汽油能有效填補運輸減碳的政策缺口，更進一步將視野擴展至SAF，思考如何將全球低碳趨勢轉化為「在地落實」的具體行動。

Cary Sifferath副總裁表示，過去20年美國的玉米乙醇在不增加耕地的前提下提升了相當幅度的產量，並透過碳捕捉技術，實現了更大的減碳效果，相信生質乙醇可以提供台灣能立即部署、具有擴展潛力的能源、減碳、農村經濟解決方案。

中經院國際所所長温蓓章在發表「從 E3 試辦轉進 E10 普及」專題報告時，提出了「減碳民主化」的核心概念，他表示，減碳不應只是購買昂貴電動車者的權利，而應是所有燃油車主每周加油時的選擇。温指出，依據交通部估算，即使落實第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案，目前仍將面臨約198.4萬公噸的減碳缺口 。此外，國內車輛汰換率低，現有燃油車隊預計將持續運行至2060年代，單靠電動化難以在短期內解決既有車輛的碳排問題 。

研究團隊盤點發現，若全國汽機車全面改用E10酒精汽油，單一車輛可減少約7.3%的碳排，全台每年總計可減少約 202萬公噸二氧化碳，恰能填補目前的政策缺口 。針對外界最關心的車輛適用性問題，調查顯示國內高達92%的機車與絕大多數小客車（包含車齡5年內國產車及多數進口車）在硬體上均能直接適用E10，無需改裝 。

在航空運輸方面，2025年雖被視為「台灣 SAF（永續航空燃料）元年」，但原料供應卻成為最大隱憂。中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜在報告中警示，台灣2030年的SAF需求量預估達24萬噸，但國內目前主要依賴的廢食用油（UCO）原料，經轉化後僅能提供約6萬噸產能，缺口高達18萬噸 。

陳中舜說，全球SAF技術正從以油脂為主的HEFA，轉向以酒精為原料的ATJ（Alcohol-to-Jet技術 。美國成熟的玉米乙醇供應鏈，結合碳捕捉（CCS）與氣候智慧型農業技術，其產出的SAF碳強度（CI）已大幅降低，完全符合國際民航組織（ICAO）的嚴格標準 。建議台灣應採取「供給多元化」策略，短期內以擴大HEFA產能並搭配進口成品為主；中期則應積極引進ATJ技術，甚至可參考英國「Project Speedbird」模式，在港區設立示範廠，利用進口低碳乙醇或本土農業廢棄物生產 SAF，建立具韌性的自主供應鏈 。

在政策工具上，陳中舜建議政府應從「使用端補貼」轉向「供應端義務」，對燃油供應商設定強制摻配比例，並引入「差價合約」（CfD）或參考新加坡模式徵收 SAF 附加費（Levy），以市場化機制解決 SAF 高昂成本的問題，降低投資風險 。

酒精汽油 減碳 美國

延伸閱讀

台灣金融相關產業首家 中租控股通過 SBTi 新標

總統掛保證讓綠電極大化 新建物強制設太陽光電擬8月上路

台美經貿關稅協議全解析！「汽車門把王」半夜興奮聯繫客戶：我要根留台灣

鴻海再添1座可持續燈塔工廠認證 集團燈塔工廠累計達到九座

相關新聞

金價逼近5,000美元、美元止跌回彈 國銀點名多重因素干擾

黃金價格再創新高，23日一度飆升到每英兩近4,967美元，距離突破每英兩5,000美元大關指日可待。同時，美元指數近一週...

台灣SAF元年爆原料危機 中經院：2030永續航空燃料缺口達18萬噸

政府宣示2050淨零排放是國家目標，但對於運輸相關產業的轉型並不容易。美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains &...

台灣金融相關產業首家 中租控股通過 SBTi 新標

中租控股3日宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi...

3C 展創造三贏 賴總統提補助：汰舊換新3千元、貨物稅減免2千元

賴清德總統23日出席台北市電器商業同業公會「2026電器空調影音3C年終購物展」。他表示，3C展售創造了三贏，包括消費者...

永笙-KY多種族臍帶血公庫收集計畫再獲美國政府補助至2027年

永笙-KY（4178）23日宣布，已於22日完成與美國政府的補助合約簽署，正式將與「加州臍帶血細胞庫收集計畫（Calif...

應用再升級 軟體與服務受惠代理 AI 發展後市可期

自2022年底ChatGPT問世以來，全球掀起AI投資熱潮，預估2023-2026年雲端科技公司對AI投資金額累計達2兆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。