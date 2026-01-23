台灣SAF元年爆原料危機 中經院：2030永續航空燃料缺口達18萬噸

政府宣示2050淨零排放是國家目標，但對於運輸相關產業的轉型並不容易。美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）與中華經濟研究院日前共同舉辦「生質能源研究成果發表會」，發布2025年度研究報告。報告直指，台灣運輸部門距離2030年減碳目標仍有顯著缺口，建議陸運應盡速從現行的E3（3%酒精汽油）升級至E10（10%酒精汽油），空運則須導入ATJ（酒精轉噴射燃料）技術以解決原料不足的困境，透過「陸空並進」的策略，務實推進綠色運輸轉型。

這場發表會由美國穀物暨生質產品協會駐台代表盧智卿主持，USGBC全球副總裁Cary Sifferath及美國堪薩斯州玉米委員會委員Derek Belton特地來台參加會議，會中還有中經院區域發展研究中心主任劉大年、能源與環境研究中心主任劉哲良、國際所所長温蓓章、綠色經濟研究中心副研究員陳中舜等專家學者參與，並邀集經濟部能源署、標檢局及中油、台塑化、車輛公會等產官研代表，針對生質能源的供應鏈建構與法規調適進行深度交流。

劉大年表示，中華經濟研究院與美國穀物暨生質產品協會合作3年，已成功向台灣各界證明，引進E10乙醇汽油能有效填補運輸減碳的政策缺口，更進一步將視野擴展至SAF，思考如何將全球低碳趨勢轉化為「在地落實」的具體行動。

Cary Sifferath副總裁表示，過去20年美國的玉米乙醇在不增加耕地的前提下提升了相當幅度的產量，並透過碳捕捉技術，實現了更大的減碳效果，相信生質乙醇可以提供台灣能立即部署、具有擴展潛力的能源、減碳、農村經濟解決方案。

中經院國際所所長温蓓章在發表「從 E3 試辦轉進 E10 普及」專題報告時，提出了「減碳民主化」的核心概念，他表示，減碳不應只是購買昂貴電動車者的權利，而應是所有燃油車主每周加油時的選擇。温指出，依據交通部估算，即使落實第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案，目前仍將面臨約198.4萬公噸的減碳缺口 。此外，國內車輛汰換率低，現有燃油車隊預計將持續運行至2060年代，單靠電動化難以在短期內解決既有車輛的碳排問題 。

研究團隊盤點發現，若全國汽機車全面改用E10酒精汽油，單一車輛可減少約7.3%的碳排，全台每年總計可減少約 202萬公噸二氧化碳，恰能填補目前的政策缺口 。針對外界最關心的車輛適用性問題，調查顯示國內高達92%的機車與絕大多數小客車（包含車齡5年內國產車及多數進口車）在硬體上均能直接適用E10，無需改裝 。

在航空運輸方面，2025年雖被視為「台灣 SAF（永續航空燃料）元年」，但原料供應卻成為最大隱憂。中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜在報告中警示，台灣2030年的SAF需求量預估達24萬噸，但國內目前主要依賴的廢食用油（UCO）原料，經轉化後僅能提供約6萬噸產能，缺口高達18萬噸 。

陳中舜說，全球SAF技術正從以油脂為主的HEFA，轉向以酒精為原料的ATJ（Alcohol-to-Jet技術 。美國成熟的玉米乙醇供應鏈，結合碳捕捉（CCS）與氣候智慧型農業技術，其產出的SAF碳強度（CI）已大幅降低，完全符合國際民航組織（ICAO）的嚴格標準 。建議台灣應採取「供給多元化」策略，短期內以擴大HEFA產能並搭配進口成品為主；中期則應積極引進ATJ技術，甚至可參考英國「Project Speedbird」模式，在港區設立示範廠，利用進口低碳乙醇或本土農業廢棄物生產 SAF，建立具韌性的自主供應鏈 。

在政策工具上，陳中舜建議政府應從「使用端補貼」轉向「供應端義務」，對燃油供應商設定強制摻配比例，並引入「差價合約」（CfD）或參考新加坡模式徵收 SAF 附加費（Levy），以市場化機制解決 SAF 高昂成本的問題，降低投資風險 。