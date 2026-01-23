快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

台灣金融相關產業首家 中租控股通過 SBTi 新標

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中租控股3日宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）審核，確認符合1.5℃減碳目標與路徑，成為台灣金融相關產業通過「金融機構近期目標2.0版本（Financial Institutions Near-Term (FINT) Criteria Version 2.0）」的首例。

2024年中，SBTi發布金融機構近期目標設定指引2.0版本，於當年11月底正式生效，明確要求金融業全面對齊1.5℃升溫控制目標，以科學基礎框架指引淨零目標的具體路徑，自身收益5%以上來自投資、貸款或保險活動的金融機構，透過選擇投資組合的方式，發揮影響力，推動產業減碳轉型，實現淨零排放。

中租控股承諾，相較於2023年基準年，將在2030年達成範疇1和範疇2的溫室氣體絕對減量42%，範疇3類別15投融資則設定強度減量目標，包括股權投資及中小企業融資，範圍覆蓋不動產、化石燃料設備，以及鋼鐵與水泥工業等業別。為此，中租將攜手客戶，在2050年淨零排放為目標的前提下，優先於2030年完成階段性計畫。

中租控股針對化石燃料轉型制定「去碳政策」，自2026年停止新的燃煤擴張活動、新增石油或天然氣專案或公司的融資等，並承諾逐步淘汰所有媒炭項目和公司。

中租控股為達成範疇1與2減碳目標，自2014年起依循國際標準，陸續導入ISO 14001環境管理系統，2016年導入ISO 50001能源管理系統，2020年導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，藉由計畫性、系統性，依循管理系統持續改善，同時於2023年完成台灣公務車輛全面汰換為低碳排油電混合車，並設定2030年台灣全公司據點使用100%綠電目標。

為推動範疇3溫室氣體減排，中租控股協助中小微型企業客戶，提升營運能力與實踐ESG，包括連續舉辦13屆中小微企業策略論壇，與《商周》出版4本中堅實力書籍，與台灣經濟研究院合作推動中小企業ESG自評輔導，與媒體推動ESG共學圈課程，以及中小微企業ESG研究報導。

中租控股重視企業社會責任，積極投入推動ESG永續發展，獲各界肯定，包括連續12年入選MSCI ESG評級，2025年獲得該評等之最高等級AAA，連續5年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）成分股，CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露）氣候變遷議題，取得管理B級。

中租控股同時制定供應商人權及環境永續條款，推展永續供應鏈，攜手供應商共同承諾實現良好道德標準、尊重勞動人權與環境永續的目標，並進一步與供應商夥伴合作，推升碳管理效益。

中租 ESG

延伸閱讀

0050神氣 一天就填息

群益ESG投等債20+ 獲准追募

台灣連鎖暨加盟協會：內需拚成長 靠 AI 及 ESG 雙軸轉型

ESG 最前線／落實防墜管理 杜絕職安缺口

相關新聞

金價逼近5,000美元、美元止跌回彈 國銀點名多重因素干擾

黃金價格再創新高，23日一度飆升到每英兩近4,967美元，距離突破每英兩5,000美元大關指日可待。同時，美元指數近一週...

台灣SAF元年爆原料危機 中經院：2030永續航空燃料缺口達18萬噸

政府宣示2050淨零排放是國家目標，但對於運輸相關產業的轉型並不容易。美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains &...

台灣金融相關產業首家 中租控股通過 SBTi 新標

中租控股3日宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi...

3C 展創造三贏 賴總統提補助：汰舊換新3千元、貨物稅減免2千元

賴清德總統23日出席台北市電器商業同業公會「2026電器空調影音3C年終購物展」。他表示，3C展售創造了三贏，包括消費者...

永笙-KY多種族臍帶血公庫收集計畫再獲美國政府補助至2027年

永笙-KY（4178）23日宣布，已於22日完成與美國政府的補助合約簽署，正式將與「加州臍帶血細胞庫收集計畫（Calif...

應用再升級 軟體與服務受惠代理 AI 發展後市可期

自2022年底ChatGPT問世以來，全球掀起AI投資熱潮，預估2023-2026年雲端科技公司對AI投資金額累計達2兆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。