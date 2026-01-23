台灣金融相關產業首家 中租控股通過 SBTi 新標

中租控股3日宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）審核，確認符合1.5℃減碳目標與路徑，成為台灣金融相關產業通過「金融機構近期目標2.0版本（Financial Institutions Near-Term (FINT) Criteria Version 2.0）」的首例。

2024年中，SBTi發布金融機構近期目標設定指引2.0版本，於當年11月底正式生效，明確要求金融業全面對齊1.5℃升溫控制目標，以科學基礎框架指引淨零目標的具體路徑，自身收益5%以上來自投資、貸款或保險活動的金融機構，透過選擇投資組合的方式，發揮影響力，推動產業減碳轉型，實現淨零排放。

中租控股承諾，相較於2023年基準年，將在2030年達成範疇1和範疇2的溫室氣體絕對減量42%，範疇3類別15投融資則設定強度減量目標，包括股權投資及中小企業融資，範圍覆蓋不動產、化石燃料設備，以及鋼鐵與水泥工業等業別。為此，中租將攜手客戶，在2050年淨零排放為目標的前提下，優先於2030年完成階段性計畫。

中租控股針對化石燃料轉型制定「去碳政策」，自2026年停止新的燃煤擴張活動、新增石油或天然氣專案或公司的融資等，並承諾逐步淘汰所有媒炭項目和公司。

中租控股為達成範疇1與2減碳目標，自2014年起依循國際標準，陸續導入ISO 14001環境管理系統，2016年導入ISO 50001能源管理系統，2020年導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，藉由計畫性、系統性，依循管理系統持續改善，同時於2023年完成台灣公務車輛全面汰換為低碳排油電混合車，並設定2030年台灣全公司據點使用100%綠電目標。

為推動範疇3溫室氣體減排，中租控股協助中小微型企業客戶，提升營運能力與實踐ESG，包括連續舉辦13屆中小微企業策略論壇，與《商周》出版4本中堅實力書籍，與台灣經濟研究院合作推動中小企業ESG自評輔導，與媒體推動ESG共學圈課程，以及中小微企業ESG研究報導。

中租控股重視企業社會責任，積極投入推動ESG永續發展，獲各界肯定，包括連續12年入選MSCI ESG評級，2025年獲得該評等之最高等級AAA，連續5年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）成分股，CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露）氣候變遷議題，取得管理B級。

中租控股同時制定供應商人權及環境永續條款，推展永續供應鏈，攜手供應商共同承諾實現良好道德標準、尊重勞動人權與環境永續的目標，並進一步與供應商夥伴合作，推升碳管理效益。