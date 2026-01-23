3C 展創造三贏 賴總統提補助：汰舊換新3千元、貨物稅減免2千元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（右二）在台北市電器商業同業公會理事長廖全平（右一），上午前往台北世貿出席「2026台北電器空調影音年終購物展」開幕典禮，也一同參觀家電展。記者黃義書／攝影
賴清德總統23日出席台北市電器商業同業公會「2026電器空調影音3C年終購物展」。他表示，3C展售創造了三贏，包括消費者、電器工會、政府都受惠。政府每年都會拿出經費支持，汰舊換新獎勵3千元，貨物稅減免也補助2千元。

賴總統致詞說，很高興來參加電器空調影音3C年終展售會，他代表政府感謝理事長廖全平率領的團隊，還有全國各縣市電器商業同業公會，在台灣最困難的時候，大家挺身而出。

賴總統提到，特別是去年南台灣的丹納絲颱風，造成相當大的災情，有數萬戶的民眾這個家裡的屋頂不是被颱風吹破，要不然就是屋頂整個被掀走，那當然裡面的電器、家具損害一定是非常大的。

他也說，另外樺佳沙颱風在花蓮造成堰塞湖溢堤的事件，災情更是嚴重。他也到過現場，看到那種情況的確相當難過，但是很感謝在救災的時候有鏟子超人站出來，在重建的時候，有電器公會站出來。台灣這種互助精神贏得國際社會肯定，對於受災民眾非常溫暖。

對於3C展售，賴總統表示，不僅他支持，總統蔡英文也非常支持，行政院長卓榮泰也非常支持，大家都非常支持。展售會可以創造三贏，政府當然要提出經費，經濟發展署蘇署長有在場，代表經濟部，政府會拿出經費，而且每年都拿出不少經費。

他指出，價格補助方面，汰舊換新獎勵金額可以到3千元，貨物稅減免也可以到2千元。政府花了很大的力量，可以創造三贏，第一個受惠的就是消費者。

賴總統說，現在過年到了，或家裡電器舊了，現在科技進步，各種電器品質都很好，現在電視不輸給電影院。如果買到新的電器，對消費者來講很好，又便宜又可以抽獎。

他也說，第二個受惠者，是所有電器工會的夥伴，政府也希望經濟進步，然各行各業都有生意做，所以利用五次的展售會，政府在背後支持，讓每一個商店都可以獲得利潤，讓大家生活更好。

第三個受惠的是政府，有獲利，經濟就會好，自然而然執政就會比較順利。節能減碳也是政府要推動的目標，從蔡總統任內開始，就律定2050淨零轉型目標，他上任之後也在總統府成立氣候變遷對策委員會來落實淨零轉型目標，產官及民眾合作達到減碳目標。

賴總統認為，所以這個活動，不是雙贏，是三贏。他呼籲全國消費者，一定要利用這個難得的機會進場採購，因為消費者沒有進來，三贏就沒有辦法成立。沒有第一贏就沒有第二贏，沒有第二贏就沒有第三贏，所以第一個一定需要消費者。希望大家踴躍採購，過一個好年。

