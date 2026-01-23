金價逼近5,000美元、美元止跌回彈 國銀點名多重因素干擾

黃金價格再創新高，23日一度飆升到每英兩近4,967美元，距離突破每英兩5,000美元大關指日可待。同時，美元指數近一週持續下滑，今日出現止跌回彈0.01，來到98.38，本國銀行認為，受到地緣政治不確定性、美國財政赤字增加、市場對聯準會獨立性的擔憂、高市交易，以及壽險業接軌新制等眾多因素，影響美元、日圓和新台幣等匯市波動。

國銀指出，近期一連串國際政經議題，加上需求大於供給，金價難預測高點。另一方面，倘若最高法院推翻關稅的決定，都可能增加市場對美國財政赤字的擔憂，另外，若最高法院批准川普解僱聯準會理事庫克（Cook）的裁決，將被視為損害聯準會的獨立性，加重美元貶值的可能性。

不過，國銀也認為，在市場對於聯準會降息預期重新升溫前，美元利率較難出現大幅度下移，短期內新台幣將持續延續震盪偏弱格局。