快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

金價逼近5,000美元、美元止跌回彈 國銀點名多重因素干擾

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

黃金價格再創新高，23日一度飆升到每英兩近4,967美元，距離突破每英兩5,000美元大關指日可待。同時，美元指數近一週持續下滑，今日出現止跌回彈0.01，來到98.38，本國銀行認為，受到地緣政治不確定性、美國財政赤字增加、市場聯準會獨立性的擔憂、高市交易，以及壽險業接軌新制等眾多因素，影響美元、日圓和新台幣等匯市波動。

國銀指出，近期一連串國際政經議題，加上需求大於供給，金價難預測高點。另一方面，倘若最高法院推翻關稅的決定，都可能增加市場對美國財政赤字的擔憂，另外，若最高法院批准川普解僱聯準會理事庫克（Cook）的裁決，將被視為損害聯準會的獨立性，加重美元貶值的可能性。

不過，國銀也認為，在市場對於聯準會降息預期重新升溫前，美元利率較難出現大幅度下移，短期內新台幣將持續延續震盪偏弱格局。

聯準會 新台幣 市場

延伸閱讀

Fed新主席 快揭曉了

高盛：金價上看5,400美元 預期還有12%漲價空間

金融業前進美國受矚目 迄今13家國銀共有73個在美據點

川普欲撤換聯準會庫克 最高法院傾向維持留任

相關新聞

應用再升級 軟體與服務受惠代理 AI 發展後市可期

自2022年底ChatGPT問世以來，全球掀起AI投資熱潮，預估2023-2026年雲端科技公司對AI投資金額累計達2兆...

AI基建有戲！電廠近三年 年化報酬衝14.3%拔頭籌

從基礎建設指數的個別產業來看，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金...

台灣 PCB 產業會員大會3月召開 聚焦供應鏈重組風險治理

台灣第三大兆元產業台灣PCB產業會員大會預計3月召開，將聚焦供應鏈重組風險治理。台灣電路板協會TPCA預告，會員大會標竿...

去年失業率 探25年低點

勞動市場續呈穩定，行政院主計總處昨（22）日公布2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35%，雙雙寫25...

總統掛保證讓綠電極大化 新建物強制設太陽光電擬8月上路

企業關注能源議題，賴清德總統昨（22）日表示，從科學、客觀數據來看，台灣都會穩定供電，政府會持續積極推動再生能源，讓「綠...

碳費抵CBAM 春節後確認

總統府昨（22）日召開氣候變遷委員會，環境部長彭啓明指出，透過模型推估，台灣2025年排碳較基準年2005年下降約9%。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。