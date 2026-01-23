台灣電子零件遭指流向俄國 賴總統：加強管制
賴清德總統23日出席年終購物展會前受訪，他表示，台灣現在面臨中國威脅，一定要大力支持國軍，請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢。對於台灣遭指「電子零件流向俄國」製造飛彈，他強調，我方願意加強管制透過第三國並隱藏最終目的商品，避免進入俄羅斯。
AIT處長谷立言近日表示，自由不是免費的，並支持台灣軍購預算。對此，賴總統表示，「自由不是免費的」是美國一句俗諺，刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。
賴總統說，台灣現在面臨中國威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。
另外，近日烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣，批評「電子零件流向俄國」製造飛彈。
賴總統回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，也跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作。台灣有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣年輕人因此而犧牲寶貴的生命。未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。
賴總統指出，他在此請烏克蘭總統澤倫斯基把訊息給台灣，我方願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。最後他祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。
