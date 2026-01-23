快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

台灣電子零件遭指流向俄國 賴總統：加強管制

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統，上午前往台北世貿出席「2026台北電器空調影音年終購物展」開幕典禮，會前接受媒體聯訪。記者黃義書／攝影
賴清德總統，上午前往台北世貿出席「2026台北電器空調影音年終購物展」開幕典禮，會前接受媒體聯訪。記者黃義書／攝影

賴清德總統23日出席年終購物展會前受訪，他表示，台灣現在面臨中國威脅，一定要大力支持國軍，請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢。對於台灣遭指「電子零件流向俄國」製造飛彈，他強調，我方願意加強管制透過第三國並隱藏最終目的商品，避免進入俄羅斯

AIT處長谷立言近日表示，自由不是免費的，並支持台灣軍購預算。對此，賴總統表示，「自由不是免費的」是美國一句俗諺，刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴總統說，台灣現在面臨中國威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

另外，近日烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣，批評「電子零件流向俄國」製造飛彈。

賴總統回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，也跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作。台灣有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣年輕人因此而犧牲寶貴的生命。未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。

賴總統指出，他在此請烏克蘭總統澤倫斯基把訊息給台灣，我方願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。最後他祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。

烏克蘭 國軍 俄羅斯

延伸閱讀

商討終結俄烏戰爭計畫 美談判高層莫斯科會普丁

阿聯將舉辦烏俄美三方會談 聚焦烏克蘭戰事

川普嗆俄烏不談和平就是「愚蠢」！ 預計22日會晤澤倫斯基

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

相關新聞

應用再升級 軟體與服務受惠代理 AI 發展後市可期

自2022年底ChatGPT問世以來，全球掀起AI投資熱潮，預估2023-2026年雲端科技公司對AI投資金額累計達2兆...

AI基建有戲！電廠近三年 年化報酬衝14.3%拔頭籌

從基礎建設指數的個別產業來看，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金...

台灣 PCB 產業會員大會3月召開 聚焦供應鏈重組風險治理

台灣第三大兆元產業台灣PCB產業會員大會預計3月召開，將聚焦供應鏈重組風險治理。台灣電路板協會TPCA預告，會員大會標竿...

去年失業率 探25年低點

勞動市場續呈穩定，行政院主計總處昨（22）日公布2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35%，雙雙寫25...

總統掛保證讓綠電極大化 新建物強制設太陽光電擬8月上路

企業關注能源議題，賴清德總統昨（22）日表示，從科學、客觀數據來看，台灣都會穩定供電，政府會持續積極推動再生能源，讓「綠...

碳費抵CBAM 春節後確認

總統府昨（22）日召開氣候變遷委員會，環境部長彭啓明指出，透過模型推估，台灣2025年排碳較基準年2005年下降約9%。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。