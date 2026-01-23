永笙-KY多種族臍帶血公庫收集計畫再獲美國政府補助至2027年

永笙-KY（4178）23日宣布，已於22日完成與美國政府的補助合約簽署，正式將與「加州臍帶血細胞庫收集計畫（California State Umbilical Cord Blood Collection Program）」之合作展延至2027年。

此次合作展延，代表永笙在取得美國FDA臍帶血藥證（BLA）後，仍持續獲得美國政府體系的高度肯定。永笙是亞洲唯一，更是台灣首家長期參與美國政府計畫的私人細胞治療公司，顯示其臍帶血產品品質、製程規範與細胞庫管理體系，皆符合美國政府及醫療體系對臨床細胞資源的國際級嚴格標準。

永笙表示，過去數年，公司持續深化國際細胞治療布局，除了既有臍帶血產品REGENECYTE取得美國FDA藥證外，亦同步推進多項細胞治療臨床試驗，包括長新冠之三期臨床申請中，以及一項二期臨床、一項一期臨床執行中。

同時，永笙的細胞庫全面符合美國FDA及國際相關法規要求，可作為全球細胞治療與 CDMO 產業合法、合規且具商業化潛力之細胞原料來源。

透過此次與美國政府計畫的合作展延，永笙將持續強化多種族臍帶血資源的穩定供應，並擴大公立醫療體系之收集網絡，進一步鞏固其在國際細胞治療產業鏈中的關鍵地位，為未來全球臨床與商業應用奠定更完整的基礎。