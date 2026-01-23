快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

永笙-KY多種族臍帶血公庫收集計畫再獲美國政府補助至2027年

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永笙-KY（4178）23日宣布，已於22日完成與美國政府的補助合約簽署，正式將與「加州臍帶血細胞庫收集計畫（California State Umbilical Cord Blood Collection Program）」之合作展延至2027年。

此次合作展延，代表永笙在取得美國FDA臍帶血藥證（BLA）後，仍持續獲得美國政府體系的高度肯定。永笙是亞洲唯一，更是台灣首家長期參與美國政府計畫的私人細胞治療公司，顯示其臍帶血產品品質、製程規範與細胞庫管理體系，皆符合美國政府及醫療體系對臨床細胞資源的國際級嚴格標準。

永笙表示，過去數年，公司持續深化國際細胞治療布局，除了既有臍帶血產品REGENECYTE取得美國FDA藥證外，亦同步推進多項細胞治療臨床試驗，包括長新冠之三期臨床申請中，以及一項二期臨床、一項一期臨床執行中。

同時，永笙的細胞庫全面符合美國FDA及國際相關法規要求，可作為全球細胞治療與 CDMO 產業合法、合規且具商業化潛力之細胞原料來源。

透過此次與美國政府計畫的合作展延，永笙將持續強化多種族臍帶血資源的穩定供應，並擴大公立醫療體系之收集網絡，進一步鞏固其在國際細胞治療產業鏈中的關鍵地位，為未來全球臨床與商業應用奠定更完整的基礎。

美國 FDA

延伸閱讀

反擊川普煽動言論 卡尼：加拿大生存並非靠美國

韓總理金民錫赴美訪問 酷澎事件強調無差別對待

影／籲在野黨通過國防特別預算 賴總統：自由不是免費的

谷立言喊「自由不是免費」 賴士葆：請跟華府說提升軍購的質

相關新聞

應用再升級 軟體與服務受惠代理 AI 發展後市可期

自2022年底ChatGPT問世以來，全球掀起AI投資熱潮，預估2023-2026年雲端科技公司對AI投資金額累計達2兆...

AI基建有戲！電廠近三年 年化報酬衝14.3%拔頭籌

從基礎建設指數的個別產業來看，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金...

台灣 PCB 產業會員大會3月召開 聚焦供應鏈重組風險治理

台灣第三大兆元產業台灣PCB產業會員大會預計3月召開，將聚焦供應鏈重組風險治理。台灣電路板協會TPCA預告，會員大會標竿...

去年失業率 探25年低點

勞動市場續呈穩定，行政院主計總處昨（22）日公布2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35%，雙雙寫25...

總統掛保證讓綠電極大化 新建物強制設太陽光電擬8月上路

企業關注能源議題，賴清德總統昨（22）日表示，從科學、客觀數據來看，台灣都會穩定供電，政府會持續積極推動再生能源，讓「綠...

碳費抵CBAM 春節後確認

總統府昨（22）日召開氣候變遷委員會，環境部長彭啓明指出，透過模型推估，台灣2025年排碳較基準年2005年下降約9%。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。