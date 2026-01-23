應用再升級 軟體與服務受惠代理 AI 發展後市可期

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
雲端公司與資料中心資本支出。資料來源：Bloomberg
自2022年底ChatGPT問世以來，全球掀起AI投資熱潮，預估2023-2026年雲端科技公司對AI投資金額累計達2兆美元、複合年均增長率為65%；在歷時多年高速資本投入後，未來企業將更加重視AI變現能力，目前以訓練大型語言模型為主的資本支出組成將發生改變，到2027年「推論」資本支出將超過模型訓練支出，資金將更多比例運用於AI應用與企業雲端服務，顯示AI進展正逐步由基礎建設邁向應用 。

國泰投顧認為，兩大理由認為軟體與服務可望成為下一波AI發展受惠類股，包含：1.軟體融入代理AI功能，成為AI主流應用之一；2.獲利持續增長，估值具備吸引力。

理由1：代理AI應用於企業軟體與服務

隨AI技術發展，AI將逐漸由生成式AI往代理AI邁進，代理AI不僅能生成內容，還能進行推理、規劃並自主執行複雜工作流程，預估企業軟體將融入代理AI功能，由2024年不到1%滲透率，到2028年約33%企業軟體應用整合代理AI功能，並進一步帶動整體軟體產業發展，預估軟體市場規模將由2024年1.1兆美元攀升至2029年2兆美元，年均複合增長率達13%；其中，美國受益於成熟的雲端基礎建設、企業軟體供應商，預估領先全球代理AI市場，歐洲則因歐盟AI策略利多、企業對AI研發投資增加，對歐洲市場持正面態度 。

理由2：獲利持續成長、評價面具備吸引力

2025年市場高度集中於AI題材，由半導體與硬體類股領漲全球股市，帶動半導體類股估值攀升；惟國泰投顧認為，隨AI發展日趨成熟，更多AI應用問世，有望帶動軟體類股表現，預估2026年軟體股營收和EPS分別成長12.6%、12.4%，成長達雙位數，且軟體股相對半導體估值已來到相對低點，市場可望重新評價軟體類股 。

科技巨頭連續多年加大對AI投資，企業與市場投資人對相關投資將逐漸謹慎，AI變現能力成為關注焦點，有助於AI應用加速發展，國泰投顧看好AI將改寫產業發展格局，首選可受惠AI應用題材的軟體類股，其具備高度客戶黏著度、創造穩定現金流與經常性收入，可望隨市場類股輪動，重新獲得投資人青睞。

「摩根士丹利環球機會基金」投資部位以北美及歐洲地區為主，佔基金比例約74.5%；專注於生成式人工智慧的成長型股票投資主題，投資團隊以高度信念佈局，聚焦企業軟體、電商物流、社交平台及餐飲外送等具有長期爆發潛質的優質成長股 。

AI 軟體

