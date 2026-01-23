快訊

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

AI基建有戲！電廠近三年 年化報酬衝14.3%拔頭籌

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

基礎建設指數的個別產業來看，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金青睞，分析MSCI私人基建資產指數個別產業近3年年化報酬率，以電廠14.3%拔得頭籌，其次為數位基建、輸電與配電同為12.1%，再來才是機場、交通、再生能源等，報酬率在7.9%至11.7%不等，顯見與AI和電力相關的基礎建設，已成為基建投資重心所在。

除了AI帶動，王翔慧說明，近年美國平均電價持續走高，2018年10月至2025年8月，美國民生、商業及工業用電平均漲幅達35%，電價長期上漲反映能源成本與基礎設施投資增加，而資料中心的增建更加擴大，對電力公用事業形成結構性利多，業者營收與獲利有望持續提升，產業防禦性與穩定現金流特性更顯突出。

由於成熟國家基礎建設較為完善，制度也更加完備，王翔慧建議，若想參與基礎建設行情，不妨以成熟國家為主，新興市場為輔，全面網羅基建商機，再透過公用事業、能源基建、交通運輸、數位基建四大基礎建設做彈性配置，並以具有財務體質之特許行業為主要選股方向。

基礎建設 新興市場 電價

延伸閱讀

台達電市值超車鴻海⋯股民憂股價飆太快！網猜原因：電力先漲一波

AI吃電怪獸來了！資料中心需求將翻2.7倍…這檔基建基金半年狂飆58％

基建基金 長線釣大魚

高盛今年中國經濟展望 出口續強

相關新聞

應用再升級 軟體與服務受惠代理 AI 發展後市可期

自2022年底ChatGPT問世以來，全球掀起AI投資熱潮，預估2023-2026年雲端科技公司對AI投資金額累計達2兆...

AI基建有戲！電廠近三年 年化報酬衝14.3%拔頭籌

從基礎建設指數的個別產業來看，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金...

台灣 PCB 產業會員大會3月召開 聚焦供應鏈重組風險治理

台灣第三大兆元產業台灣PCB產業會員大會預計3月召開，將聚焦供應鏈重組風險治理。台灣電路板協會TPCA預告，會員大會標竿...

去年失業率 探25年低點

勞動市場續呈穩定，行政院主計總處昨（22）日公布2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35%，雙雙寫25...

總統掛保證讓綠電極大化 新建物強制設太陽光電擬8月上路

企業關注能源議題，賴清德總統昨（22）日表示，從科學、客觀數據來看，台灣都會穩定供電，政府會持續積極推動再生能源，讓「綠...

碳費抵CBAM 春節後確認

總統府昨（22）日召開氣候變遷委員會，環境部長彭啓明指出，透過模型推估，台灣2025年排碳較基準年2005年下降約9%。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。