AI基建有戲！電廠近三年 年化報酬衝14.3%拔頭籌

從基礎建設指數的個別產業來看，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金青睞，分析MSCI私人基建資產指數個別產業近3年年化報酬率，以電廠14.3%拔得頭籌，其次為數位基建、輸電與配電同為12.1%，再來才是機場、交通、再生能源等，報酬率在7.9%至11.7%不等，顯見與AI和電力相關的基礎建設，已成為基建投資重心所在。

除了AI帶動，王翔慧說明，近年美國平均電價持續走高，2018年10月至2025年8月，美國民生、商業及工業用電平均漲幅達35%，電價長期上漲反映能源成本與基礎設施投資增加，而資料中心的增建更加擴大，對電力公用事業形成結構性利多，業者營收與獲利有望持續提升，產業防禦性與穩定現金流特性更顯突出。

由於成熟國家基礎建設較為完善，制度也更加完備，王翔慧建議，若想參與基礎建設行情，不妨以成熟國家為主，新興市場為輔，全面網羅基建商機，再透過公用事業、能源基建、交通運輸、數位基建四大基礎建設做彈性配置，並以具有財務體質之特許行業為主要選股方向。