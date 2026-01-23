台版CBAM 彭啟明：過年後確認抵減碳費、降低驗碳成本

環境部長彭啟明表示，歐盟去年年底正式公布了CBAM細節，水泥、鋼鐵、鋁等製品，2027年輸歐必須繳納CBAM費用。我國已經有碳費制度，也已獲得歐盟認可，初估抵減碳費、查驗碳含量都沒有問題，我政府會努力達到碳費完全抵減，並降低查驗碳含量的成本，預計過年後會做確認。

總統府22日舉行氣候變遷委員會第六次會議，會後舉行說明記者會。

有關台版CBAM，彭啟明表示，環境部關心兩件事情。第一，到底抵換多少？過去我方與歐盟談技術磋商，我方的碳費，是歐盟完全認可的機制，所以初估抵減是沒有問題的。第二，認定碳的含量多少，需要查驗證，我方制度完全跟國際接軌，應該也是沒有問題。

彭啟明說，目前還有一些技術必須磋商，工作層級的會議已經在進行了。我方政府會努力地降低輸歐的金額，包括爭取碳費完全抵減，以及查驗證碳含量的成本希望能再降低。這兩個費用，環境部都會積極爭取。預計過完年之後， CBAM的抵減會得到政策上的確認。

至於進口的部分，彭啟明提到，對台灣而言，影響比較大的是水泥、鋼鐵；尤其是水泥業，大約進口三成到四成都到台灣。幾家本地的水泥廠商，其實也很努力減碳。基本上我方會仿照歐盟CBAM的做法，來研議台灣的CBAM。只是還需要跟產業溝通，預計今年完成法制化，會要求廠商試申報。

他指出，明年就會逐步配合歐盟CBAM 的精神價值。歐盟CBAM是今年才開始，細節也才剛開始啟動，未來我方會仿照歐盟去做接軌。現在的關鍵是我方跟歐盟的協議，屆時制度上路，從東南亞進口的水泥，我方也會要求檢驗減碳相關數據。

彭啟明表示，現在可以先觀察兩件事。第一，國內的低碳水泥，特別是有很多水泥、鋼鐵業很努力減碳，一定要鼓勵他們，因此希望用國內一致的查驗證標準，來對國外進口的水泥做一樣的要求。第二，國內的水泥或鋼鐵業在處理過程中，也會處理掉很多廢棄物，希望能變成循環經濟的一部分。

另外，外界關注，地方減碳的目標設定跟落地推動，中央未來如何來協助各縣市訂定路徑以及盤點碳排放？是否導入一些工具協助各地方政府順利達標？彭啟明解釋，行政院去年通過了六大部門減碳行動NDC 3.0，成效現在還在彙整當中，預計近期就會公布，後續就會要求地方也要配合來執行。預計3月份會邀集各地方政府來進行工作坊，訂定地方的減碳措施。

彭啟明強調，不希望地方政府的減碳，變成只是一個煙火式的宣示而已，應該要有實質上的減碳成效。地方減碳，也不能都靠經濟部門的台電的電力來減而已，地方應該要有更多減碳實際上的作為。目前環境部正在規劃地方必須要有一些指引來做減碳的工作。

他提到，地方也必須編列相對應的減碳預算，目前這部分是比較少的，未來環境部會做出要求。行政院長卓榮泰特別提到，未來相關的經費補助，也會參酌這項原則來考量，評估地方的減碳績效，然後來做核配。

他坦言，現在有九個地方政府都有減碳自治條例，環境部希望，既然訂了，那就要真的做到，不是只有說說而已，卻沒有把整個減碳的量往下降。他特別詢問了鄰近國家如何要求地方減碳，預計3月會跟我國地方政府開會協商，也會告訴地方目前國際的趨勢，如何把減碳預算加入計畫。