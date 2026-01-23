總統掛保證讓綠電極大化 新建物強制設太陽光電擬8月上路

企業關注能源議題，賴清德總統昨（22）日表示，從科學、客觀數據來看，台灣都會穩定供電，政府會持續積極推動再生能源，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性；同時會務實減碳，審慎規劃台版碳邊境調整機制（CBAM）。

經濟部、內政部表示，將持續擴大家戶屋頂光電，預估2026年增200千瓩（MW）。經濟部次長賴建信表示，兩部會初步共識，新建物強制設置太陽光電將於今年8月上路，內政部次長董建宏表示，未來建物新設面積達1,000平方公尺（約300坪），就須強制設立太陽光電。

總統府昨日舉行國家氣候變遷對策委員會第六次委員會議，賴總統強調，全球供應鏈淨零浪潮，是攸關國家生存的總體戰，政府朝務實減碳顧企業、堅定淨零救地球等方向努力。

外界關注如何達到綠電極大化，賴建信表示，將續推離岸風電3-3期，預計第1季公布選商規則，下半年遴選；另也將啟動浮動式風機示範計畫布局。

同時並擴大家戶屋頂光電，同步推動地熱、小水力等新能源，

外界關注，浮動式風機示範計畫是否會與離岸風電3-3期遴選時間若重疊，是否存在競合。賴建信表示，將審慎處理這個問題。今年3-3期先推動之後，會給有意願參與的廠商足夠時間準備示範計畫。

賴總統說明，隨碳費制度上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「台版CBAM」。行政團隊持續傾聽各界建言、檢討精進，完備台灣總體減碳行動計畫。

賴總統會後作出七大裁示，首先，在能源與產業轉型關鍵期，要持續拓展綠色能源開發應用。請各部會主動盤點並排除法規障礙，建立具備「法制安定性」環境。

第二，製造部門要推動綠色數位雙軸轉型，將AI導入生產線；第三，住商部門則請內政部持續深化建築能效標示應用；第四，運輸部門請交通部深化綠色運輸平台數位整合。

第五，農業部門請農業部注重公私協力與公正轉型；第六，請國科會於國家研發布局時秉持「以終為始」精神，具體勾勒2050淨零生活的關鍵情境，發展因地制宜解決方案；最後，請行政團隊持續落實「六大創新制度」推進，並納入永續會報告與討論。