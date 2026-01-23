聽新聞
碳費抵CBAM 春節後確認

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

總統府昨（22）日召開氣候變遷委員會，環境部長彭啓明指出，透過模型推估，台灣2025年排碳較基準年2005年下降約9%。台灣原本設定2025年要較基準年減碳10%，但因去年景氣佳，經濟成長率超過7％，只差臨門一腳，距離目標只差1個百分點。

外界關注台灣碳邊境調整機制（台版CBAM）進展，彭啓明表示，歐盟去年底公布CBAM細節，水泥、鋼鐵、鋁等製品，2027年輸歐必須繳納CBAM費用。我國已有碳費制度，也已獲歐盟認可，初估抵減碳費、查驗碳含量都沒問題，政府會努力達到碳費完全抵減，並降低查驗碳含量成本，會積極爭取，預計農曆春節後會確認。

進口部分，對台灣影響較大的是水泥、鋼鐵，我方將仿照歐盟CBAM做法研議台版CBAM，預計今年法制化，制度將與歐盟接軌。政府鼓勵國內低碳水泥達到一致的查驗證標準，也希望水泥、鋼鐵業處理掉很多的廢棄物，要變成循環經濟的一部分。

