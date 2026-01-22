快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

浮式風場與三之三計畫競合？ 經濟部：會給廠商時間做準備

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部次長賴建信。聯合報系資料照
經濟部次長賴建信。聯合報系資料照

有關離岸風電經濟部次長賴建信說，今年第1季將盤點未來所需要的離岸風場；上半年也會推出三之三的離岸風電計畫，希望下半年可以完成遴選。至於浮動式的風場，今年三之三先推動了之後，會給有願意參與的廠商足夠的時間，去準備示範計畫，畢竟這是一個新的離岸風電設置。

總統府22日舉行氣候變遷委員會第六次會議，會後舉行說明記者會。外界關注，未來如何推動綠能極大化，及今年將啟動浮動式離岸風電，不過下半年度還有三之三期離岸風電遴選，兩個計畫的競合關係。

賴建信說，有關擴大綠能發展，包含離岸風電、太陽能光電、地熱，都是透過空間資料的套疊，把所需要的綠能的量推算出來。例如推估到2035年或到2050年的淨零排放路徑，需要多少的綠電。

盤點的工作，賴建信指出，以離岸風場為例，今年第1季將會結合各部會的協助，把未來所需要的風場盤點出來。今年上半年也會針對三之三的離岸風電推出計畫，並且希望下半年可以完成遴選。

賴建信提到，浮動式風場示範計畫，這是過去在掌握之中的一個資料，希望今年三之三推動了之後，給有願意參與的廠商足夠的時間，準備示範計畫。畢竟這是一個新的離岸風電設置，經濟部會審慎地來處理這個問題。

有關競合的問題，他說明，本土廠商或是國外有潛力、可能參與的開發商，可能都正在準備相關資料，需要時間。過去能源署對於這部分的說明，經濟部於1月19日已經蒐集了相關意見。今年上半年推動的三之三公告的部分，將參考開發商、供應鏈的主要意見，採取相關作為。

離岸風電 經濟部 綠能

延伸閱讀

經濟部1,560億元預算被卡 國防部僅生育補助10萬元被放行

支持半導體產業！經濟部標準局開發技術攻量子科技

加大投資台積電變美積電？經濟部：2036年時台灣先進製程占比仍有80%

經濟部新人令！陳國軒升任產發署副署長 李佳瑾升任中企署副署長

相關新聞

浮式風場與三之三計畫競合？ 經濟部：會給廠商時間做準備

有關離岸風電，經濟部次長賴建信說，今年第1季將盤點未來所需要的離岸風場；上半年也會推出三之三的離岸風電計畫，希望下半年可...

經濟部：大型建物需設置立面光電板 估8月上路

經濟部次長賴建信表示，屋頂型太陽能光電板，預定今年8月開始正式實施新制；設備需求、設置安全等，目前已經跟內政部稍微對過。...

台美汽車關稅談判未定 小客車進口值年減17.5％

財政部統計，消費品進口值在2025年達493.6億美元、再創歷史新高，其中資電產品、食品及紡織品去年進口值均為史上最高，...

年末勞動市場穩定 失業率寫25年新低、勞參率創36年新高

勞動市場年末續呈穩定態勢。行政院主計總處22日公布失業率統計，2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35...

日債崩盤嚇到投資人 2026債券投資把握2原則

美國聯準會主席即將換人，市場認為川普對美國貨幣政策的影響力將大幅提升，但由於新任主席人選未定，野村投信預期短期內美債殖利...

賴總統：台灣企業不怕競爭 與日韓歐盟公平就是最大機會

賴清德總統22日出席論壇致詞表示，台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。不只台積電（2330）不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。