浮式風場與三之三計畫競合？ 經濟部：會給廠商時間做準備

有關離岸風電，經濟部次長賴建信說，今年第1季將盤點未來所需要的離岸風場；上半年也會推出三之三的離岸風電計畫，希望下半年可以完成遴選。至於浮動式的風場，今年三之三先推動了之後，會給有願意參與的廠商足夠的時間，去準備示範計畫，畢竟這是一個新的離岸風電設置。

總統府22日舉行氣候變遷委員會第六次會議，會後舉行說明記者會。外界關注，未來如何推動綠能極大化，及今年將啟動浮動式離岸風電，不過下半年度還有三之三期離岸風電遴選，兩個計畫的競合關係。

賴建信說，有關擴大綠能發展，包含離岸風電、太陽能光電、地熱，都是透過空間資料的套疊，把所需要的綠能的量推算出來。例如推估到2035年或到2050年的淨零排放路徑，需要多少的綠電。

盤點的工作，賴建信指出，以離岸風場為例，今年第1季將會結合各部會的協助，把未來所需要的風場盤點出來。今年上半年也會針對三之三的離岸風電推出計畫，並且希望下半年可以完成遴選。

賴建信提到，浮動式風場示範計畫，這是過去在掌握之中的一個資料，希望今年三之三推動了之後，給有願意參與的廠商足夠的時間，準備示範計畫。畢竟這是一個新的離岸風電設置，經濟部會審慎地來處理這個問題。

有關競合的問題，他說明，本土廠商或是國外有潛力、可能參與的開發商，可能都正在準備相關資料，需要時間。過去能源署對於這部分的說明，經濟部於1月19日已經蒐集了相關意見。今年上半年推動的三之三公告的部分，將參考開發商、供應鏈的主要意見，採取相關作為。