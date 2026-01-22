經濟部：大型建物需設置立面光電板 估8月上路

經濟部次長賴建信表示，屋頂型太陽能光電板，預定今年8月開始正式實施新制；設備需求、設置安全等，目前已經跟內政部稍微對過。內政部次長董建宏說明，新制上路後，未來建物不論新舊，只要面積達到1,000平方米，就必須強制設立太陽能光板。

總統府22日舉行氣候變遷委員會第六次會議，會後舉行說明記者會。

有關屋頂型太陽能光電板時程預計8月上路，賴建信表示，推動擴大家戶使用屋頂的光電，今年初估大概可以增加200MW；至於公有屋頂的部分，今年也可以增加到100MW左右。

至於預定8月開始正式實施新制，大型建築物要設置立面光電板，相關設置指引、設備的需求、設置的安全，賴建信說，經濟部都已經跟內政部稍微對過。內容非常細緻，今年上半年，經濟部會配合內政部來做說明。

董建宏表示，內政部跟經濟部合作推動建築物設置太陽光電的標準，已經在去年的12月19日與經濟部一同對外公布，內政部也已經向行政院建議大約8月初施行。重點是，包括新有建築物達1,000平方米，或舊有建物改建、增建超過1,000平方米，必須設置太陽能光電設施。

董建宏提到，推動大型建物設置太陽能光電板，可以提供相當比例的電量，政府也會要求應該優先供應公共空間使用。也就是說，現在的公共用電都算入個人的電費，未來政府會強制要求業者提供公共用電。維管責任、建築技術法規及公安、勞動安全標準，已經跟勞動部和內政部消防署討論過。

董建宏說，內政部一定會依照賴清德總統、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳的指示，積極地跟所有業界、地方建管單位溝通。也感謝經濟部在過去這段時間給予很多協助。內政部未來會與經濟部一起向業者做更多的說明，讓大家知道要怎樣裝設，其實都有一些圖示等相關說明。