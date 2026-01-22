AI算力中心促參 今年拚首案

台灣積極布局人工智慧（AI）發展，數發部數位產業署署長林俊秀昨（22）日表示，政府正推動將AI算力中心納入促參機制，讓投資人可享有稅務優惠，數發部已將稅式支出報告送到財政部，目標今年能通過，並促成至少一案。

財政部先前已與數發部研商，規劃將AI算力中心及資料中心納入重大公共建設範疇。林俊秀表示，財政部已函釋AI算力中心及相關服務屬策略性產業，並已正式生效，目前正由財政部檢視稅式支出報告。

林俊秀指出，政府在算力資源布局上，將以提供「第一筆算力」與制度建構為核心，協助AI新創與產業度過初期發展階段，後續則回歸市場機制，引導民間資金與商業模式接手，避免長期由政府資金主導，影響產業正常發展。

他表示，政府支持AI新創，重點在於協助啟動研發與技術驗證，而非長期投資或包辦算力供給，當業者進入擴張階段，若有更大規模或更長期算力需求，仍應透過補助申請、募資，或向民間購買算力因應，隨民間算力能量逐步成形，政府資金將聚焦投入最具效率與關鍵性的環節。

在法制面上，林俊秀指出，政府正推動將AI算力中心納入促參機制，讓投資人可享有相關稅務優惠。目前稅制支出評估已完成並送交財政部審議，相關修法仍在行政程序與專家評估階段，依一般行政流程推估，原先預期最快今年年中至年底完成公告，較完整適用可能落在明年，雖尚未全部公告完成，但政策方向已確立，相關作業已可先行啟動，形同「試行」。

此外政府也著手引導保險資金投入AI算力領域。林俊秀說，保險資金具備規模大、投資期限長、現金流穩定等特性，適合投入基礎建設，透過將AI算力中心納入策略性產業範疇，並在既有金融監理架構下提供投資彈性。