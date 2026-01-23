無人機聯盟 推動美國拓銷

經濟日報／ 記者黃淑惠宋健生／台中報導
「無人機聯盟」首次會員大會，會員突破260家，漢翔董事長曹進平（前中立者，左六）領軍，目標今年協助會員取得美方認證。業者／提供
「無人機聯盟」首次會員大會，會員突破260家，漢翔董事長曹進平（前中立者，左六）領軍，目標今年協助會員取得美方認證。業者／提供

政策推動1.25兆國防特別預算，全球無人機產業發展勢不可擋，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）昨（22）日宣誓，聯盟今年首要目標在協助台灣業者取得美方認證，推動國內無人機業者拓銷美國市場。

經濟部2024年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」昨日首度舉辦會員大會，說明年度成果及產業展望。漢翔（2634）邀集產官研代表齊聚，聯盟會員數從創始的50家翻倍成長至超過260家，今年將由聯盟主席漢翔領銜，帶著台灣無人機聯盟會員以美國為重心、打入國際無人機供應鏈。

無人機聯盟爭取美國認證計劃概況

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」昨日在會員大會中提到，聯盟今年首要目標在協助台灣業者取得美方認證，確保產品能順利出口美國。因應美國聯邦通訊委員會（FCC）管制新規，必須在今年度通過Green/Blue UAS認證，以免產品受到管制。

聯盟主席、漢翔公司董事長曹進平指出，現在正是台灣無人機產業最好的時機。聯盟也會代表產業端，負責國際協商，致力爭取政府對政府(G2G)的國際訂單，以實質商機帶動產業成長。

對於台灣無人機拓銷國際，聯盟與工研院擬定兩大策略，首先，建立授權管道，預計1月底正式引進美方認證機制，加速與國際標準接軌；第二，輔導取代補貼，此舉不僅能實質降低業者取得認證的總投入成本，更能避免美方認定傾銷或不公平競爭而遭受制裁。

市場拓展方面，去年聯盟積極提升台灣品牌國際能見度，建立多元國際合作管道，目前已與七個國家、11個無人機組織締結盟友，足跡遍布歐、美、亞。今年度也將持續深耕，近期就會組隊赴新加坡、韓國及馬來西亞參與國際產業盛會，推廣台灣的產品技術。

「非紅供應鏈」已成為國際市場的入場券，聯盟彙整出一份「型錄」，納入完成能量盤查的廠商，涵蓋了整機製造、模組製造到零組件製造，完整串聯產業上中下游，將大幅提升台灣對外溝通的可信度與競爭力。曹主席強調，我們的共同目標就是整合台灣的產業能量，將過去零散的技術轉化為國際競爭力，讓世界看見台灣「去紅化」供應鏈的獨特優勢。

無人機聯盟 推動美國拓銷

