經部：大型新建物強制設置屋頂光電 預計8/1起實施

經濟部次長賴建信今天表示，減碳降污持續推進，針對能源部分，今年聚焦體系優化、法規調適、財務金融支持及多元綠能新制推動等4大面向，其中，大型新建物（建築面積1000平方公尺以上）強制設置屋頂光電，預計8月1日起實施。

總統賴清德今天下午主持氣候變遷對策委員會第6次委員會議，賴建信就能源及製造部門減碳行動進行報告。

賴建信指出，2025年電力排放係數預估為0.459，自2023年持續下降，此外，台中電廠空污排放降至7590公噸，較2016年削減80%；興達電廠空污排放降至3787公噸，較2016年削減80%。

在2次能源轉型、4大支柱方面，賴建信說，去年多元綠能預估新增2.6GW；深度節能量達108.95億度，相當於大林電廠2部燃煤年發電量；強韌電網進度優於預期，預估關鍵區域及與民生相關工程提前至2028年完成；科技儲能部分，完成全國設置量1.8GW，相較2024年成長50%。

賴建信表示，今年新制度著重在4大面向，包含體系優化、法規調適、財務金融支持與多元綠能新制推動。在體系優化方面，他指出，持續擴大社會溝通與跨部門合作，不放棄任何一種能源，包含今年與內政部合作加強老舊建築節能等，另外，將啟動浮動式風機示範計畫布局，納入多元複合機制，估達180至540MW。

法規調適部分，賴建信說，推動定置型燃料電池系統核心標準公告，預計上半年陸續完成，並修正能源管理法子法，1月開始啟動納管資料中心能效（PUE），以及全面推動用電大戶節能診斷。

賴建信指出，財務金融支持方面，研議擴大離岸風電融資保證額度新台幣1560億元。經濟部推動防災型微電網，編列4億元補助20個社區型案場，並補助產業用戶表後儲能，編列15億元，目標建置300MWh，預算通過即可設置。

多元綠能新制推動方面，賴建信說明，第1季公告3-3期離岸風電選商規則，下半年完成3.6GW遴選，光電部分，會擴大家戶屋頂光電，估今年增加200MW，針對大型新建物（建築面積1000平方公尺以上）強制設置屋頂光電，預計8月1日起實施，小水力、地熱部分也都持續推動。

至於製造部門減碳情形，賴建信表示，2025年排放目標144百萬噸，初估138百萬噸已達標，今年將導入人工智慧（AI）工具，協助節能減碳最大化，放眼2030年排放目標降至117.4百萬噸。

另外，內政部政務次長董建宏進行報告時說，新建、或增建時增加的建築面積達1000平方公尺以上；或建物改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備；太陽光電電力應優先供建築物公共空間使用，盼透過此方式，每年提供約66萬瓩設置容量。