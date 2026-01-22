對美投資衝擊台灣GDP？國發會：須以長期動態觀點來分析

台美關稅談判底定，但前行政院副院長施俊吉憂慮相關投資恐衝擊台灣GDP（國內生產毛額）。對此，國發會強調，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而須以長期動態觀點來分析對國內資本累積、總要素生產力之效益。

國發會表示，以台灣模式投資美國分為兩部分，不可加總，政府已一再對外說明，行政院長卓榮泰於1月20日記者會強調，一部分是由台灣企業自主投資2500億美元；另一部分則是為協助企業資金取得，政府會建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元融資額度，給有融資需求的業者，故兩者形式及功能截然不同，不應直接相加。

國發會表示，關稅對台灣經濟影響，在短期方面，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自32%調降為15%且不疊加MFN後，衝擊已大幅降低，對台灣GDP影響由原先「-0.78%至-0.3%」變為「0.00%至0.01%」。

至於外界關切企業自主赴美投資2500億美元對台灣中長期GDP的潛在影響，國發會則說，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而須以長期動態觀點來分析對國內資本累積、總要素生產力的效益。

國發會表示，對美投資是台灣產業實力的延伸，隨企業全球化布局更精準貼近終端市場並擴大產值，進一步提升獲利，不僅挹注稅收成長，亦將同步帶動國內先進製程投資，並促進國內相關供應鏈升級與驅動建廠需求。

國發會也說，美方已具體承諾將建立雙向投資機制，並擴大投資我國五大信賴產業，近期國際大廠如美光、輝達等，陸續加碼在台設立研發中心或高階生產基地，未來將有更多美國企業來台投資；另外，傳統產業在台美關稅協議底定後，與競爭對手國居於平等或優勢競爭地位，並降低不確定性，這些都有助傳統產業加速投入雙軸轉型升級，並有利出口。

國發會也表示，近期國際投資機構紛紛上調今年台灣經濟成長預測，主要考量為台美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，貿易不確定性顯著降低，這不僅鞏固高科技產業優勢，亦為傳統製造業帶來復甦契機。