經部盼速審1560億預算 推動治水發展AI維繫競爭力

2026 CES剛剛結束，今年的CES相當熱鬧，矽谷AI科技大佬，包含輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰等人，都發表了今年AI趨勢最新看法。簡單來說，今年是實體AI落地的一年，AI不在只是在虛擬世界裡面，會更貼近民眾生活，運用多種多樣，對人們未來的日常生活也會有更大的影響跟變化。我們今天也邀請到工研院產科國際所副國際長趙祖佑，來跟我們談談今年CES的展覽焦點，以及2026年的科技發展趨勢。

2026-01-22 13:16