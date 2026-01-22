快訊

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

Fumi阿姨上女廁掀論戰「發5點聲明」：可去男廁 無意造成女性威脅

經部盼速審1560億預算 推動治水發展AI維繫競爭力

中央社／ 台北22日電

今年度中央政府總預算案持續卡關，經濟部次長何晉滄今天表示，經濟部今年度編列公務預算新台幣1560億元（含一般性補助款），其中新興及延續性計畫新增經費合計約378億元，涵蓋治水、AI產業發展及大林蒲遷村等多項攸關民生與產業競爭力的重要政策，盼總預算能一次性送交各委員會審查，讓政務順利推動。

立法院至今未將今年度中央政府總預算交付委員會審查，何晉滄今天出席立法院朝野協商前表示，在新興計畫方面，新增預算約230億元，重點包括治水預算100億元，其中65億元補助地方政府，用於改善易淹水問題；配合「新AI十大建設」，推動機器人與無人機等統籌型計畫，編列約36億元。

此外，為啟動高雄大林蒲遷村作業，取得安置用地及相關公共建設經費，編列60億元；另有約34億元，用於強化藥品供應韌性，以及無人機與電動車檢驗與研發等工作。

何晉滄指出，在延續性計畫新增部分，經費約148億元，重點包括支持半導體與次世代通訊研發、吸引國際大廠來台設立研發中心，相關補助約58億元；另為推動中小微企業振興計畫及挹注中小企業信用保證基金，編列約39億元。

何晉滄強調，經濟部希望此次總預算審查能完整交由立法院各委員會深入討論，待總預算順利通過後，才能確保各項政策如期推動，回應產業與地方需求。

此外，經濟部也透過臉書發文指出，拚經濟需要充足資源，無論是協助中小企業、振興商圈、改善供水與治水工程，都仰賴預算支持，行政院去年8月即送出經濟部總額1560.5億元的預算案，希望協助中小企業導入AI、改善地方供水環境，並協助商圈刺激內需經濟等。

不過，經濟部表示，截至2026年初，立法院僅審查其中3項計畫、約134.75億元預算，占整體需求僅8.64%；其餘超過9成、約1425.75億元的重要建設預算，包括跨區水源調度管線、偏鄉與離島供水、產業AI數位轉型、半導體與AI前瞻技術發展，以及協助中小企業融資等，仍未納入審查。

經濟部再次強調，相關預算攸關民眾生活與產業生計，若長期卡關，將影響地方發展與整體經濟動能，呼籲立法院盡速完成審查，共同支持國家建設與產業升級。

經濟部 立法院

延伸閱讀

民進黨團辦立委助理費公聽會 學者促建立監督機制

影／新興計畫先動支朝野協商 閣員說明總預算卡關影響

經濟部1,560億元預算被卡 國防部僅生育補助10萬元被放行

聯合國：全球水資源破產 供水系統崩潰中

相關新聞

台美汽車關稅談判未定 小客車進口值年減17.5％

財政部統計，消費品進口值在2025年達493.6億美元、再創歷史新高，其中資電產品、食品及紡織品去年進口值均為史上最高，...

年末勞動市場穩定 失業率寫25年新低、勞參率創36年新高

勞動市場年末續呈穩定態勢。行政院主計總處22日公布失業率統計，2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35...

日債崩盤嚇到投資人 2026債券投資把握2原則

美國聯準會主席即將換人，市場認為川普對美國貨幣政策的影響力將大幅提升，但由於新任主席人選未定，野村投信預期短期內美債殖利...

賴總統：台灣企業不怕競爭 與日韓歐盟公平就是最大機會

賴清德總統22日出席論壇致詞表示，台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。不只台積電（2330）不...

協助產業不停止！ 賴總統：首要目標助中小微企業升級轉型

賴清德總統22日接見中華民國工業協進會致詞。他強調，政府對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止。台灣經濟的穩定及韌...

白話財經 EP179｜AI成消費性與工業產品標配 從CES觀察科技發展趨勢

2026 CES剛剛結束，今年的CES相當熱鬧，矽谷AI科技大佬，包含輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰等人，都發表了今年AI趨勢最新看法。簡單來說，今年是實體AI落地的一年，AI不在只是在虛擬世界裡面，會更貼近民眾生活，運用多種多樣，對人們未來的日常生活也會有更大的影響跟變化。我們今天也邀請到工研院產科國際所副國際長趙祖佑，來跟我們談談今年CES的展覽焦點，以及2026年的科技發展趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。