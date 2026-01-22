台美汽車關稅談判未定 小客車進口值年減17.5％

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
去年受到台美汽車關稅談判未定，消費者持續觀望，小客車進口大幅縮減，致交通工具進口值由2024年的高點、大減17.5％。路透
財政部統計，消費品進口值在2025年達493.6億美元、再創歷史新高，其中資電產品、食品及紡織品去年進口值均為史上最高，藥粧用品為次高，但值得注意的是，去年受到台美汽車關稅談判未定，消費者持續觀望，小客車進口大幅縮減，致交通工具進口值由2024年的高點、大減17.5％。

據統計，消費品約占我國進口1成，2018年以來在不同因素作用下，進口值呈現逐年擴增，2025年達493.6億美元，突破2022年482.1億美元的前次高點，甚至與2017年相比、近8年來增加44.6％。

分析消費品項，資電產品進口近8年增加54.8％，主要是因為AI技術應用加速相關數位產品周邊設備升級需求，帶動固態非揮發性儲存裝置進口近8年激增近2.8倍，筆電及手機也穩定成長；藥粧用品因醫藥製劑輸入增加，成長55.5％；同時，隨國人消費偏好趨向多元化，以及各通路與貿易商積極引進海外商品，食品與紡織品近8年也分別增36％、31.1％。

交通工具近8年雖增33.4％、其中小客車增加35.5％，但去年受到台美汽車關稅談判未定，消費者持續觀望，小客車進口大幅縮減，導致交通工具進口值由2024年83.9億美元高點降至69.2億美元、大減17.5％、小客車也大減17.3％。

我國消費品2025年自中國大陸進口占24.5％稱冠，日本、美國、德國分別占9.9％、8.4％、7.9％，4國合計約占5成。從細項貨品觀察，資電產品進口集中於中國大陸比例來到55.8％，手機更高達8成5來自中國大陸；固態非揮發性儲存裝置自南韓、中國大陸進口各約占2成。

食品以自美國進口占19.1％為主，包括冷凍雞腿、雞翅及牛肉等，紐西蘭占8.8％；藥粧用品進口來源相對分散，自德國占13.8％，美國占11％，輸入貨品均以醫藥製劑居多；交通工具最大進口項目為小客車，德國及日本各占35％、31.6％、來自美國約9％；紡織品逾半數來自於中國大陸，越南占13.4％，為我國成衣主要供應市場。

