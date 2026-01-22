裕融自結去年合併獲利46.53億元 菲馬雙引擎發動、海外布局進入收割期

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕融企業（9941）2025年度自結合併稅後淨利為46.53億元，每股盈餘（EPS）為7.68元。展望2026年，隨著納管金保法調整完成，加上東南亞「菲馬雙引擎」布局成效顯現，公司對今年營運持審慎樂觀態度，力拚重返成長軌道。

裕融企業表示，「以顧客為念」向來為企業文化的根基，早於2025年9月《金融消費者保護法》正式施行前，內部即啟動整改專案，完成作業辦法修訂、制度強化及全面教育訓練，確保各項業務流程均符合主管機關規範。隨著相關調整逐步到位，公司整體客訴量已降至歷史新低，新增業績與去年同期相比已見成長。

在台灣市場方面，進行組織再造，強化在地化經營讓業務動能更為紮實，年度業績目標設定為雙位數成長。近來市場關注集團垂直整合納智捷品牌一事，裕融已與新的經營團隊進行對接，新車分期業務不受影響。且長期以來，新車業務30天以上延滯率均維持在0.2%以下，不論是關稅或整合納智捷品牌議題，風險均可控。

在海外市場方面，菲律賓保險代理業務於25年4月啟動後，與融資業務形成綜效，為客戶提供「融資＋保險」一站式服務，建構完整生態系。馬來西亞Money Lending執照順利取得並正式營運，助公司突破租賃框架，為SME及個人提供合法彈性信貸，填補資金缺口並落實普惠金融。東南亞市場業務推展表現亮眼、優於預期，將於2026年度起對整體獲利產生貢獻。大陸方面，整體經濟環境仍處於調整階段，未來持續採取穩健經營策略，在風險可控前提下拓展業績，維持合理獲利。

在財務表現方面，2025年度自結合併稅後淨利為46.53億元。帳面獲利雖較去年同期減少9.3%，但主因係2024年處分大陸裕隆金融產生一次性收益，墊高比較基期所致；若排除該一次性因素，核心獲利能力依舊穩健。

展望2026年，隨著法規調整已進入穩定期、內部管理體質持續優化，以及海外市場布局穩健推進，公司將掌握市場契機以穩健成長為目標。

市場 東南亞

