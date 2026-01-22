快訊

年末勞動市場穩定 失業率寫25年新低、勞參率創36年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
行政院主計總處22日公布失業率統計，2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35%，雙雙寫下25年來最低水準。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
勞動市場年末續呈穩定態勢。行政院主計總處22日公布失業率統計，2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35%，雙雙寫下25年來最低水準；即便經季節調整後，12月失業率仍為3.35%，同樣是近26年來低點。全年勞動力參與率達59.43%，創36年來新高，顯示整體就業情勢維持平穩。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，12月在整體經濟穩定、加上消費旺季支撐下，勞動市場表現持穩；隨1月進入農曆年前傳統旺季，通常會帶動一波短期用工需求。她表示，從過往時間序列觀察，1月失業率多半低於12月，若未出現突發變數，預期今年1月失業率可望續降，主要反映年節相關的臨時性與短期工作機會增加，例如年貨大街等帶動用工需求。

譚文玲也提到，政府近年持續透過多項政策工具提升勞動力參與率，勞動部與國發員會均積極著力於中高齡與女性勞動參與。其中，中高齡方面已放寬制度限制，年滿65歲勞工可在勞資雙方協商下續留職場；女性勞參率近年亦持續提高，特別是20至40多歲族群參與人數增加，使中高齡與女性逐步成為支撐近年勞動市場的重要力量。

依主計總處統計，12月勞動力人數為1,204萬3千人，月增3千人，勞動力參與率升至59.59%；就業人數為1,164萬5千人，較上月增加6千人。觀察產業別，服務業就業人數月增4千人，農業增加1千人，工業亦小幅增加1千人，三大部門就業同步回溫。全年來看，平均勞動力人數為1,202萬8千人，就業人數平均1,162萬6千人。

由於台美關稅剛底定，外界也關注談判結果是否能為就業市場帶來利多。譚文玲表示，目前才剛掌握相關關稅數字，短期內尚難看出明顯變化；不過，此次稅率採取15%且不疊加，對傳統產業而言屬正面訊息。由於歐洲、日本、南韓等主要競爭對手稅率相同，有助提升我國傳產的相對競爭力，與先前疊加課稅相比，產業壓力已有所緩解。

她進一步指出，勞動指標多屬落後指標，短期內難以直接反映政策影響；在全球產能過剩的結構性背景下，產業表現仍受外在環境牽制，勞動市場後續走勢，仍需視全球經濟情勢發展持續觀察。

