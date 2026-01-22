快訊

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

聽新聞
0:00 / 0:00

日債崩盤嚇到投資人 2026債券投資把握2原則

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
野村投信表示，2026年債市投資應把握全球布局與動態調整兩原則。（路透）
野村投信表示，2026年債市投資應把握全球布局與動態調整兩原則。（路透）

美國聯準會主席即將換人，市場認為川普對美國貨幣政策的影響力將大幅提升，但由於新任主席人選未定，野村投信預期短期內美債殖利率處於高檔區震盪，2026年債券投資應把握兩個原則，首先是全球化布局，其次是動態調整；野村看好金融債、新興市場債，以及可轉換債券等三類債券的表現。

野村基金經理人賀昱誠（Richard Hodges）22日表示，聯準會已恢復降息周期，未來的降息步伐將是漸進的，主要因為通膨仍遠高於聯準會的目標，不過，美國政府持續的財政支出將對長期殖利率造成上行壓力，而美國利率下降將促使投資人追求收益，因此殖利率較高的債券相對受益。

賀昱誠指出，現階段特別看好三類債券的表現，首先是金融債，美債殖利率趨陡對銀行收益非常有利，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，適合做為債券核心資產。

其次看好新興市場債，新興市場債券不僅殖利率較高，也會因美元持續下行而受惠。在新興國家中採取多元配置的策略，看好可受惠融入歐盟及歐元區的國家，例如羅馬尼亞，羅馬尼亞已經是歐盟成員，並正走在（中期）加入歐元區的道路上。

羅馬尼亞新近當選的親歐政府已採取多項措施以減少國家財政赤字。這種財政紀律不僅對債券持有人有利，更是羅馬尼亞加入歐元區不可或缺的資格。隨著羅馬尼亞朝向加入歐元區邁進，預期其將經歷利差收斂，有機會增加資本利得。

第三類相對看好的是可轉換債券。可轉債兼具股票債券特性，可攻可守，隨著科技股估值日益緊張，基金已轉向涵蓋醫療保健、工業及材料公司的更廣泛的產業。

在風險方面，賀昱誠指出，雖然持續預期風險資產表現良好，但必須注意的是信用利差已大幅收緊，且當前政治、地緣政治及經濟環境中存在多種潛在波動因素。

羅馬尼亞 債券 美國聯準會

延伸閱讀

過年抱股好糾結？老牛推「70/30配置」…這檔ETF績效完勝00929、00940

房地產巨頭萬科首筆債券展期成功 面臨更大考驗

債市變數多 法人建議全球化布局

老得慢又少病？最被看好長壽的「3生肖」 第一名生命力旺盛

相關新聞

年末勞動市場穩定 失業率寫25年新低、勞參率創36年新高

勞動市場年末續呈穩定態勢。行政院主計總處22日公布失業率統計，2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35...

日債崩盤嚇到投資人 2026債券投資把握2原則

美國聯準會主席即將換人，市場認為川普對美國貨幣政策的影響力將大幅提升，但由於新任主席人選未定，野村投信預期短期內美債殖利...

賴總統：台灣企業不怕競爭 與日韓歐盟公平就是最大機會

賴清德總統22日出席論壇致詞表示，台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。不只台積電（2330）不...

協助產業不停止！ 賴總統：首要目標助中小微企業升級轉型

賴清德總統22日接見中華民國工業協進會致詞。他強調，政府對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止。台灣經濟的穩定及韌...

白話財經 EP179｜AI成消費性與工業產品標配 從CES觀察科技發展趨勢

2026 CES剛剛結束，今年的CES相當熱鬧，矽谷AI科技大佬，包含輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰等人，都發表了今年AI趨勢最新看法。簡單來說，今年是實體AI落地的一年，AI不在只是在虛擬世界裡面，會更貼近民眾生活，運用多種多樣，對人們未來的日常生活也會有更大的影響跟變化。我們今天也邀請到工研院產科國際所副國際長趙祖佑，來跟我們談談今年CES的展覽焦點，以及2026年的科技發展趨勢。

影／2025燃煤占比未達標 民團呼籲政府兌現承諾

前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。