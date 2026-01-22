日債崩盤嚇到投資人 2026債券投資把握2原則

美國聯準會主席即將換人，市場認為川普對美國貨幣政策的影響力將大幅提升，但由於新任主席人選未定，野村投信預期短期內美債殖利率處於高檔區震盪，2026年債券投資應把握兩個原則，首先是全球化布局，其次是動態調整；野村看好金融債、新興市場債，以及可轉換債券等三類債券的表現。

野村基金經理人賀昱誠（Richard Hodges）22日表示，聯準會已恢復降息周期，未來的降息步伐將是漸進的，主要因為通膨仍遠高於聯準會的目標，不過，美國政府持續的財政支出將對長期殖利率造成上行壓力，而美國利率下降將促使投資人追求收益，因此殖利率較高的債券相對受益。

賀昱誠指出，現階段特別看好三類債券的表現，首先是金融債，美債殖利率趨陡對銀行收益非常有利，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，適合做為債券核心資產。

其次看好新興市場債，新興市場債券不僅殖利率較高，也會因美元持續下行而受惠。在新興國家中採取多元配置的策略，看好可受惠融入歐盟及歐元區的國家，例如羅馬尼亞，羅馬尼亞已經是歐盟成員，並正走在（中期）加入歐元區的道路上。

羅馬尼亞新近當選的親歐政府已採取多項措施以減少國家財政赤字。這種財政紀律不僅對債券持有人有利，更是羅馬尼亞加入歐元區不可或缺的資格。隨著羅馬尼亞朝向加入歐元區邁進，預期其將經歷利差收斂，有機會增加資本利得。

第三類相對看好的是可轉換債券。可轉債兼具股票債券特性，可攻可守，隨著科技股估值日益緊張，基金已轉向涵蓋醫療保健、工業及材料公司的更廣泛的產業。

在風險方面，賀昱誠指出，雖然持續預期風險資產表現良好，但必須注意的是信用利差已大幅收緊，且當前政治、地緣政治及經濟環境中存在多種潛在波動因素。