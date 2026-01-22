減碳顧企業 賴總統：啟動碳排放交易試行、規劃台版 CBAM

總統府22日舉行氣候變遷對策委員會第6次委員會議，賴清德總統表示，政府將務實「減碳顧企業」，綠電極大化，並堅定「淨零救地球」。隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「台版CBAM」。

賴總統表示，感謝各位顧問與委員，在過去這段時間，持續提供專業建言，為台灣的氣候治理奠定扎實的基礎。氣候治理與能源轉型，並非獨立於國家發展之外的單一議題，而是支撐台灣產業永續經營與社會穩定的核心基礎。新的一年要持續努力，讓各項轉型邁向制度的深化與全面的實踐。

賴總統強調，面對全球供應鏈淨零浪潮，這是攸關國家生存的總體戰。淨零轉型，是政府、產業界與全體國人，必須共同參與、互為夥伴的集體任務。政府會負責任，建立穩定的制度環境與激勵機制；各行各業必須投入技術升級，每個人也要從生活中落實減碳，台灣才能在轉型變局中開創先機。

他提到，去年底，COP30在巴西落幕，國際社會除了強調必須加快行動，也再次確立「全球集體行動」的共識。面對極端氣候與淨零轉型的挑戰，政府、民間與各個產業不只要各就其位，履行轉型的義務；更要「跨界合力」，透過深度協作，共同承擔責任。

賴總統說明，政府將朝以下關鍵的方向，加速推動、落實淨零轉型。第一，務實「減碳顧企業」。隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「台版CBAM」。政府會做產業的後盾，協助對接國際標準，將轉型壓力轉化為競爭紅利。

至於企業關切的能源議題，他重申，從科學、客觀數據來看，台灣都會穩定供電。在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

第二，堅定「淨零救地球」。去年一月的委員會議，向國人提出NDC 3.0的Beta版。在行政團隊持續傾聽各界建言及檢討精進下，完備了台灣總體減碳行動計畫。這份更具企圖心的NDC 3.0目標，展現了台灣，為全球永續轉型貢獻心力的堅定意志。

他說，這種「合力」的精神，不能夠只是理念，更必須落實在政府的決策與社會的參與中。因此，2026年的第一場委員會議，就要來檢討這場「跨界合力」的實踐成果：

首先，將由環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部，共同提出「六大部門淨零轉型階段成果與未來展望」。這份報告紀錄了，政府、產業與全體國人共同努力的足跡。

無論是能源及製造部門的低碳轉型、住商與運輸模式的翻轉、綠色農業的扎根，每一項成果，都是政府完善制度、產業導入技術與資金、社會實踐生活轉型下，全國人民「跨界合力」的具體實證。這證明了，台灣不僅確立減碳路徑，更展現扎實的執行力。

其次，由國科會報告「社區驅動下之淨零沙盒執行經驗與成果」。在推動轉型的「六大制度創新」中，「社區驅動」是讓政策真正落地的核心。

透過科技創新走入鄰里，將淨零的動能，從產業鏈延伸到生活當中；當技術轉化為解決生活問題、促進互惠共好的工具，這場全民的共同實踐，就會成為台灣邁向永續發展，最穩固的社會基礎。

賴總統呼籲，氣候賽局沒有終點。在追求國家安全、社會韌性與投資未來的路上，氣候治理將是最關鍵的具體行動。新的一年，是充滿「希望與行動」的一年。盼凝聚更大共識、加速落實轉型，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的台灣。