規模逾百億元台股 ETF 科技型表現佳

台股在歷經21日的回檔後，受到美國宣布與北約達成格陵蘭框架協議，排除動武並取消對歐洲新關稅措施，帶動美股上揚，22日在科技股領軍下，反彈勁揚499點。觀察市場人氣旺、規模超過百億元以上的台股ETF，合計有26檔，今年以來漲幅，則以半導體、科技相關產品表現居前。

其中群益半導體收益（00927）以上漲15%的漲幅居冠，野村臺灣新科技50、中信關鍵半導體ETF也都有13%以上漲幅。法人表示，2026開年以來台股表現強勁、屢創新高，不僅飛越3萬點大關，還進而站上31,000點關卡，科技股可說是最大功臣，當中最為關鍵的半導體更是功不可沒，連帶以半導體為主訴求或在半導體股著墨較多的ETF表現居前。

整體來看，隨著全球AI趨勢延續，台灣半導體供應鏈有望持續受惠，投資人也不妨透過像是近期表現亮眼的00927這類半導體ETF來參與。觀察00927的選股策略，其重點在於篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的優質半導體企業，提供投資人既能全方位掌握台灣半導體產業鏈商機，又能兼顧存股收益需求的管道。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，今年來看，AI仍是市場關注的投資焦點，當中半導體產業更是AI長遠發展的關鍵基礎，整體而言，在AI投資擴散與AI應用落地雙趨勢的驅動下，包括IC設計、晶圓代工、封裝測試、伺服器與相關零組件等可望雨露均霑。而台灣又正好擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈，並且在全球科技領域中扮演關鍵供應商角色，受惠程度高，可望續享獲利與資本雙成長的利多。建議投資人可透過半導體收益ETF來參與，既掌握台灣半導體產業成長行情，也能透過配息共享半導體企業營運成果並建立收益來源。