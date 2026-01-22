快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

賴總統指將再投入綠電 台美於 EPPD 深化合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統22日出席論壇致詞提到，目前電力供應是穩定，但預計未來我們還是要再投入，特別是綠電。台灣跟美國簽訂21世紀貿易倡議第一階段，後續會持續進行；台灣也即將跟美國於EPPD平台深化台美經濟合作。

賴總統說，他相信每一個人都有一個生活經驗，雖然沒有看到百花盛開，但是只要聞得到，風中傳來隱隱的香味，就已經知道春天已經來了。

賴總統表示，台灣的經濟新局已經打開了，不要遲疑，也不要裹足不前， 更不能走回頭路，應該要有信心，團結向前，迎接更好的未來。對於未來的擘劃，他分為三個層面，根據天時、地利、人和，來講三大產業政府的規劃。

他指出，未來就是一個全面智慧化的時代，為了迎接智慧化時代的到來，也確保台灣在下一個世代競爭優勢，行政院已經推出AI新十大建設，預計投入1.5兆元，創造15兆元的產值，到2040年之前培養出50萬個AI應用人才。

賴總統提到，政府要做四大基礎建設，包括人才培育、國家級算力中心、國家資料中心，以及持續開放穩定的電力供應。目前電力供應是穩定的，預計未來還要再投入，特別是綠電；另外也會著重在三項關鍵技術，量子運算、矽光子、機器人。

他說，前述將達到三項具體的應用目標。第一，打造創新創業的生態，盼創造兆元產值的軟體平台產值；第二，幫助中小企業升級轉型，協助中小企業，並導入AI。行政院一年編一百多億元在協助中小企業，希望幫助一百萬家以上的中小微型企業，能夠數位轉型。

第三，希望未來的台灣是一個智慧生活圈，食衣住行育樂、醫療，哪怕是國防等等，通通都有AI的應用，讓台灣生活更便利，行政更具效率，也讓整個國家更有競爭力。

賴總統提到，過去台灣需要時間，所以從施振榮董事長這一屆的前輩開始，很多中小微型企業是提著007的手提箱到世界爭取訂單，「客廳即工廠」，好不容易打下了經濟奇蹟，也成為科技發展的基礎。他感謝施振榮董事長、張忠謀董事長，以及彭双浪董事長等科技界的人士。

他說，從前總統蔡英文開始到今天，持續強化雙邊關係。過去需要時間，現在仍然需要時間，不過現在也是「世界需要台灣」。

他指出，台灣跟美國簽訂21世紀貿易倡議第一階段，後續會持續；我方也跟美國簽訂了經濟繁榮夥伴對話。再不久，台灣跟美國就要進行EPPD的在這個平台上，進一步深化台美的經濟合作，在對等關稅談判的條件下，去深化台美的經貿合作。

賴總統也說，台灣跟英國簽訂了促進台英貿易夥伴協定，去年也跟英國在這個架構下，簽了投資數位貿易綠能的子協議。去年年底我方跟日本簽訂了數位貿易協議，這幾年來也分別跟東南亞國家，特別是台灣重點投資的國家，重簽雙邊投資保障協定，也去簽訂避免雙重課稅等。

他表示，政府會持續強化台灣跟國際主要的貿易夥伴，讓台灣不僅僅可以站得穩，也可以走得遠，讓台灣的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。希望太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業，這就是台灣的經濟戰略。

董事長 美國 AI 綠電

延伸閱讀

黃建賓：彈劾賴總統不是政黨輸贏 是憲法給人民的防火牆

仍未現身彈劾審查 藍委轟：歷屆總統不敢的賴總統全做了

7名公視現任董事審查遭「團滅」 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱？

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

相關新聞

協助產業不停止！ 賴總統：首要目標助中小微企業升級轉型

賴清德總統22日接見中華民國工業協進會致詞。他強調，政府對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止。台灣經濟的穩定及韌...

政院通過國民年金修正草案 刪除配偶連帶罰則

行政院於22日通過衛福部擬具的「國民年金法部分條文修正草案」，三大規劃重點為調高最低給付的基本數額、新增隨同CPI3%調...

國發會：去年公共建設整體執行數達7786億元創新高

國發會於今（22）日舉行委員會，提出「114年度整體公共建設計畫執行情形」報告。去年公共建設經費約8137億元，規模達近...

賴總統：台灣企業不怕競爭 與日韓歐盟公平就是最大機會

賴清德總統22日出席論壇致詞表示，台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。不只台積電（2330）不...

白話財經 EP179｜AI成消費性與工業產品標配 從CES觀察科技發展趨勢

2026 CES剛剛結束，今年的CES相當熱鬧，矽谷AI科技大佬，包含輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰等人，都發表了今年AI趨勢最新看法。簡單來說，今年是實體AI落地的一年，AI不在只是在虛擬世界裡面，會更貼近民眾生活，運用多種多樣，對人們未來的日常生活也會有更大的影響跟變化。我們今天也邀請到工研院產科國際所副國際長趙祖佑，來跟我們談談今年CES的展覽焦點，以及2026年的科技發展趨勢。

影／2025燃煤占比未達標 民團呼籲政府兌現承諾

前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。