賴總統指將再投入綠電 台美於 EPPD 深化合作

賴清德總統22日出席論壇致詞提到，目前電力供應是穩定，但預計未來我們還是要再投入，特別是綠電。台灣跟美國簽訂21世紀貿易倡議第一階段，後續會持續進行；台灣也即將跟美國於EPPD平台深化台美經濟合作。

賴總統說，他相信每一個人都有一個生活經驗，雖然沒有看到百花盛開，但是只要聞得到，風中傳來隱隱的香味，就已經知道春天已經來了。

賴總統表示，台灣的經濟新局已經打開了，不要遲疑，也不要裹足不前， 更不能走回頭路，應該要有信心，團結向前，迎接更好的未來。對於未來的擘劃，他分為三個層面，根據天時、地利、人和，來講三大產業政府的規劃。

他指出，未來就是一個全面智慧化的時代，為了迎接智慧化時代的到來，也確保台灣在下一個世代競爭優勢，行政院已經推出AI新十大建設，預計投入1.5兆元，創造15兆元的產值，到2040年之前培養出50萬個AI應用人才。

賴總統提到，政府要做四大基礎建設，包括人才培育、國家級算力中心、國家資料中心，以及持續開放穩定的電力供應。目前電力供應是穩定的，預計未來還要再投入，特別是綠電；另外也會著重在三項關鍵技術，量子運算、矽光子、機器人。

他說，前述將達到三項具體的應用目標。第一，打造創新創業的生態，盼創造兆元產值的軟體平台產值；第二，幫助中小企業升級轉型，協助中小企業，並導入AI。行政院一年編一百多億元在協助中小企業，希望幫助一百萬家以上的中小微型企業，能夠數位轉型。

第三，希望未來的台灣是一個智慧生活圈，食衣住行育樂、醫療，哪怕是國防等等，通通都有AI的應用，讓台灣生活更便利，行政更具效率，也讓整個國家更有競爭力。

賴總統提到，過去台灣需要時間，所以從施振榮董事長這一屆的前輩開始，很多中小微型企業是提著007的手提箱到世界爭取訂單，「客廳即工廠」，好不容易打下了經濟奇蹟，也成為科技發展的基礎。他感謝施振榮董事長、張忠謀董事長，以及彭双浪董事長等科技界的人士。

他說，從前總統蔡英文開始到今天，持續強化雙邊關係。過去需要時間，現在仍然需要時間，不過現在也是「世界需要台灣」。

他指出，台灣跟美國簽訂21世紀貿易倡議第一階段，後續會持續；我方也跟美國簽訂了經濟繁榮夥伴對話。再不久，台灣跟美國就要進行EPPD的在這個平台上，進一步深化台美的經濟合作，在對等關稅談判的條件下，去深化台美的經貿合作。

賴總統也說，台灣跟英國簽訂了促進台英貿易夥伴協定，去年也跟英國在這個架構下，簽了投資數位貿易綠能的子協議。去年年底我方跟日本簽訂了數位貿易協議，這幾年來也分別跟東南亞國家，特別是台灣重點投資的國家，重簽雙邊投資保障協定，也去簽訂避免雙重課稅等。

他表示，政府會持續強化台灣跟國際主要的貿易夥伴，讓台灣不僅僅可以站得穩，也可以走得遠，讓台灣的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。希望太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業，這就是台灣的經濟戰略。