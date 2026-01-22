賴總統：台灣企業不怕競爭 與日韓歐盟公平就是最大機會

賴清德總統22日出席論壇致詞表示，台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。不只台積電（2330）不怕競爭，其實台灣企業每一家都不怕競爭，只要公平就好。不僅去年交出一張不錯的成績單，今年國際社會也看到台灣。

賴總統提到，俄烏戰爭、以哈戰爭接續發生，台灣仍然屹立不搖，台海仍然持續維持了相當程度的穩定，外資更大舉的投資台灣。

賴總統說，其實真相是，當COVID-19之後，再加上地緣持續不斷的衝突，全球產業鏈由長鏈變短鏈，民主陣營在尋找一條非紅供應鏈，台灣正是民主陣營尋求的可信賴、安全的非紅供應鏈決定。

他提到，去年4月2日，美國川普總統祭出的對等關稅。根據美國統計，前年我方對美國的貿易順差高達739億美元，所以美國給予台灣的對等關稅，一開始是32%，國內外很多人擔心，台灣是以經貿為導向的國家，面對這麼高的關稅，這一次恐怕台灣難走出困局。

但是站在今天這個時間點，大家也看到，台灣不僅僅走出這個困局，而且爭取到更好的機會。

他直言，政府面對對等關稅全程掌握，從川普總統競選到當選，每一次川普談到對等關稅，我方都非常注意。我方執政團隊全員投入，除了他本人、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，府院同心，國安會及行政院的跨部會，一有需要及時開會、及時解決問題。

賴總統說，他們也全盤規劃，不僅僅考量到台灣的優劣點，也考量到美國的觀點，還有我方跟周邊國家的競爭關係，最後一旦方向確定，全力投入。

大家已經知道結果，他認為，副院長鄭麗君率領的談判團隊非常辛苦，對等關稅從最高的32%，去年7月9日沒有談定，但美國破例的先給予台灣20%的暫行關稅，那現在降到15%，而且不疊加，跟日本韓國主要的競爭國家站在同一個起跑點。

賴總統提及，台積電董事長魏哲家前往美國白宮，宣布對美再投資1,000億元之後，有回到總統府跟他一起開記者會跟國人說明，在那一場記者會當中魏哲家講了一句話，他說「台積電不怕競爭，只要公平」。其實台灣企業每一家都不怕競爭，只要公平就好。

賴總統強調，台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。去年一整年當中，雖然籠罩在一個不確定的環境當中，但是台灣人民各大小企業都交出一張亮眼的成績單。去年對台灣來講，雖然是一個不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年。

他指出，去年台灣經濟成長率高達7.37%，是15年來最好，就業狀況、失業率大概在3%左右，是25年來最好；同時股市收在2萬9千多點。今年股市開始才多久，不僅僅突破3萬點，也已經逼近3萬2千點。台灣行政院主計總處也預估，今年的經濟成長率會達到4.14%。