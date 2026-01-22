通過AI基本法後 學術研討會探究從倫理法制化到AI主權治理落地

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿/台北即時報導
實踐大學昨與財團法人人工智慧法律國際研究基金會，舉辦「謝東閔副總統法學講堂：歐盟與台灣AI基本法之比較學術研討會－AI法制的下一步」學術研討會。圖/AI法律基金會提供
隨著台灣《人工智慧基本法》上路，制度如何落地、治理如何深化、創新如何兼顧安全與信任，是社會各界最關注，也是最需要凝聚共識的關鍵時刻。實踐大學昨日與財團法人人工智慧法律國際研究基金會，舉辦「謝東閔副總統法學講堂：歐盟與台灣AI基本法之比較學術研討會－AI法制的下一步」學術研討會。聚焦從歐盟《人工智慧法》（AI Act）的最新發展，希冀提供台灣AI基本法未來之借鑑與展望。

研討會開幕邀請實踐大學董事長謝孟雄、校長洪久賢以及人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民致詞。洪久賢在致詞時指出，AI法制不僅牽動創新與產業競爭力，更關乎公共利益、基本權保障與社會信任的建構。朱兆民致詞時表示基金會不只是「關心一部法律的通過」，更是把焦點放在台灣在邁向法制化治理的過程中，如何少走彎路及能有效對接國際。

本次研討會第一場次主題是「歐盟人工智慧法之實行現況」特別邀請到來自德國維爾茨堡大學，同時擔任歐盟委員會人工智慧高階專家小組委員的Eric Hilgendorf教授，以「歐盟AI Act風險監管制度對德國法制之影響」進行專題演講。

Hilgendorf 在演講中強調，歐盟《AI Act》採取風險導向治理，係依損害嚴重性與發生可能性將AI系統區分為「禁止、高風險、透明性風險、低度風險」等類型；對於被認為「不可被接受」的高風險，歐盟即以明確禁止作為治理底線。此外，他也分享德國因應AI Act的落地構想，傾向以聯邦網路局作為市場監督與跨機關協調核心，並透過設置AI監理沙盒或實驗場域來兼顧創新促進。

第二場次主題為「台灣人工智慧基本法之未來展望」，並由實踐大學法學院講座教授暨AI法律基金會執行長張麗卿進行「台灣人工智慧基本法對台灣未來法制之影響」的專題報告。張麗卿在報告中指出，政府未來應以「跨部會協調平台」方式推動AI治理，在人權保障與數位平權基礎上持續進行法規調適，讓AI產業與應用得以在可監督的框架下穩健前行。她強調，AI基本法的關鍵在於把倫理原則法制化，明確以「以人為本、普惠人民、永續發展」作為AI研發與利用的共同目標，並透過風險治理工具完善制度落地。

本次研討會以「謝東閔副總統法學講堂」為平台，連結歐盟《AI Act》的前沿規範與台灣AI基本法的在地治理需求，匯聚學界與實務界多元觀點，透過深入交流，促進可操作的治理共識，讓台灣在推動AI創新時，同步強化權利保障與制度韌性。實踐大學將持續推動法學對話平台，深化AI治理的制度討論，回應社會對「可信賴AI」的期待。

