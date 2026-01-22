勞動部「勞工就業通計畫」 補助雇主最高10萬元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助企業補足人力缺口，同時支持受國際情勢影響產業的失業勞工，勞動部勞動力發展署持續推動「勞工就業通計畫」，透過公立就業服務機構媒合人力，並提供雇主僱用獎助，鼓勵雇主釋出工作機會，協助失業勞工儘速重返職場、穩定就業。

勞動力發展署表示，「勞工就業通計畫」整合就業服務與獎補助資源，凡失業達30日以上，且最近一次投保勞工保險或就業保險投保單位是屬於受國際情勢影響的製造業(包括金屬製品、機械設備、電子零組件製造業等共27項行業)失業勞工，由公立就業服務機構主動協助企業快速找到合適人選。

勞工經公立就業服務機構推介後，雇主只要以按月計酬方式全時僱用滿30日以上，即可提出僱用獎助申請，獎勵額度以每人每月新台幣6,000元，最長可補助6個月，協助勞工順利銜接工作機會，縮短失業期間，儘速返回職場。

此外，除僱用獎助外，企業也可視實際需求，搭配運用職務再設計措施，例如透過改善工作設備、調整作業方式或提供輔具，協助中高齡勞工或其他勞工排除工作障礙、提升工作效能，並且協助勞工在工作環境或作業流程上的適應，有需求的雇主都可透過公立就業服務機構申請。

每人每年最高可補助雇主新台幣10萬元，可進一步提升留才與穩定僱用的成效。

勞動力發展署提醒，申請本計畫相關獎補助措施的雇主，須為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，補助期間應維持僱用規模達原有人數90%以上，且不可有實施減班休息情形。

雇主或失業勞工如想進一步瞭解計畫適用對象、申請方式及相關資訊，可至台灣就業通網站/勞工就業通計畫專區查詢。

失業 新台幣

