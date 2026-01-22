快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

經部新人事！智慧財產局副局長 由商標權組組長胡秉倫接任

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部22日核定，智慧財產局副局長由商標權組組長胡秉倫接任。

胡秉倫現年61歲，國立台灣海洋大學海洋法律研究所碩士，89年經濟部專利商標審查人員考試三等考試經建行政類科及格，曾任智慧財產局商標助理審查官、商標審查官、商標審查官兼科長、商標高級審查官、副組長及組長等職務，並獲選經濟部107年模範公務人員。

經濟部表示，胡秉倫熟稔智慧財產權各項策略方針並兼具商標領域之專業、法律知識及領導能力，是智權領域優秀女性主管，未來將運用其所具商標專業及行政管理能力，協助智慧財產局智權業務之推動。

商標 經濟部 海洋大學

延伸閱讀

美時收購五項藥品專利

推屋頂光電 台東縣今年補助經費逾3千萬元

4大國營事業去年「2虧2盈」 經部樂觀看待員工年終4.4個月

加大投資台積電變美積電？經濟部：2036年時台灣先進製程占比仍有80%

相關新聞

國發會：去年公共建設整體執行數達7786億元創新高

國發會於今（22）日舉行委員會，提出「114年度整體公共建設計畫執行情形」報告。去年公共建設經費約8137億元，規模達近...

台美經貿關稅協議全解析！「汽車門把王」半夜興奮聯繫客戶：我要根留台灣

美東時間1月15日，台美雙方簽下經貿合作備忘錄。我方將放在「確認對等關稅15％不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」；為取得關稅減讓，台灣也承諾企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的授信額度，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。

台積電加碼美 關鍵5問！晶圓廠與先進封裝將落地 「台灣製造」外移是衝擊或新機？

台積電第一季法說會開完隔天，台美關稅協定底定，兩件大事的關注焦點，不約而同指向台積電赴美投資。伴隨台積電董事長魏哲家宣布，規畫在美國總計蓋9座廠，究竟會對台灣帶來哪些效應？諸多疑慮，一次解答。

國民年金給付將調高、放寬排富門檻 建立即時反映物價的調整機制

行政院會預計今（22）日通過《國民年金法》部分條文修正草案。依據衛福部規劃，此次修法重點在於提高國民年金給付水準、放寬排...

支持半導體產業！經濟部標準局開發技術攻量子科技

經濟部標準檢驗局為我國度量衡專責機關，負責建置並維運國家最高量測標準，長期提供百工百業之精準量測技術及應用服務。為支持台...

國發會：公共建設執行率衝破95% 近18年新高

公共建設執行成效創新高。國發會22日召開第137次委員會議並提報「2025年度整體公共建設計畫執行情形」。國發會指出，去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。