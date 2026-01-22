經部新人事！智慧財產局副局長 由商標權組組長胡秉倫接任

經濟部22日核定，智慧財產局副局長由商標權組組長胡秉倫接任。

胡秉倫現年61歲，國立台灣海洋大學海洋法律研究所碩士，89年經濟部專利商標審查人員考試三等考試經建行政類科及格，曾任智慧財產局商標助理審查官、商標審查官、商標審查官兼科長、商標高級審查官、副組長及組長等職務，並獲選經濟部107年模範公務人員。

經濟部表示，胡秉倫熟稔智慧財產權各項策略方針並兼具商標領域之專業、法律知識及領導能力，是智權領域優秀女性主管，未來將運用其所具商標專業及行政管理能力，協助智慧財產局智權業務之推動。