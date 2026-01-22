經部新人事！智慧財產局副局長 由商標權組組長胡秉倫接任
經濟部22日核定，智慧財產局副局長由商標權組組長胡秉倫接任。
胡秉倫現年61歲，國立台灣海洋大學海洋法律研究所碩士，89年經濟部專利商標審查人員考試三等考試經建行政類科及格，曾任智慧財產局商標助理審查官、商標審查官、商標審查官兼科長、商標高級審查官、副組長及組長等職務，並獲選經濟部107年模範公務人員。
經濟部表示，胡秉倫熟稔智慧財產權各項策略方針並兼具商標領域之專業、法律知識及領導能力，是智權領域優秀女性主管，未來將運用其所具商標專業及行政管理能力，協助智慧財產局智權業務之推動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言