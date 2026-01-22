貝萊德：持續偏好風險資產 維持減碼長天期美國公債

貝萊德智庫維持偏好風險資產的布局，關鍵在於多項大趨勢及人工智慧（AI）主題正同時牽動市場與總體經濟，這些力量已在 2026 年初陸續發酵。不過，貝萊德重申減碼長天期美國公債，以反映對於聯準會（Fed）獨立性的疑慮。

貝萊德預期，美國勞動市場仍將進一步降溫、通貨膨脹壓力持續緩解，使Fed得以延續降息步伐。不過，市場最近對Fed獨立性產生疑慮，也可能為此判斷帶來變數。在這樣的背景下，無論從戰術或策略層面，貝萊德都維持對美國長天期公債減碼的立場。

貝萊德指出，美國 10 年期公債殖利率並未如歷史經驗所示，在Fed啟動降息後同步下滑，反而本波降息循環開始以來仍處於較高水準。這反映出投資人對持有長期美國公債所要求的風險補償提高，即期限溢酬上升，背後原因在於市場對財政永續性及債務利息負擔的擔憂，這些擔憂甚至早於近期有關Fed獨立性的質疑聲浪。

整體來看，貝萊德認為，當前的總體環境仍足以讓Fed延續降息循環，並在資產配置上偏好股票勝過政府公債。AI 主題仍有進一步發展的空間，即使在地緣政治愈趨分裂、以及市場對制度與機構信任可能下滑，進而促使全球風險溢酬被重新評價下，風險資產前景仍看好。