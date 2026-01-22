支持半導體產業！經濟部標準局開發技術攻量子科技

經濟部標準檢驗局為我國度量衡專責機關，負責建置並維運國家最高量測標準，長期提供百工百業之精準量測技術及應用服務。為支持台灣半導體發展，同步升級先進校正量測技術應用，開發「奈米級量測技術」，不僅協助晶片產業掌握關鍵尺寸，也能確保材料純度，目前已支援2奈米及埃米等級先進製程，同時超前部署量子科技相關量測設備。

長期提供百工百業之精準量測技術及應用服務，迄今已完成17項領域、共133套國家最高量測標準，並獲得102個經濟體相互承認，展示我國在國家最高量測標準建置及創新研發之校正量測技術，展現「劃一度量衡，確保量測準確」成果。

標準局表示，為確保度量衡在市場交易公正性及執法公信力，制定22項必須檢定的法定度量衡器，於進口／出廠前每一具應完成檢定，才能進入市場使用，如：電表、水表、瓦斯表、磅秤、計程車表、酒測器、加油槍與測速儀等，每年檢定量超過400萬具；另外，針對使用中度量衡器進行市場檢查及購樣，每年超過６萬具，確保每一具「同」字印證的器具皆準確可靠。

標準局進一步表示，為協助產業升級，該局每年透過「國家度量衡標準實驗室」提供超過5,000件標準校正服務，將最高量測標準傳遞至2,200家校正檢測實驗室，支援各產業領域400萬件檢測服務，創造200億元檢測產值；此外，持續開發先進校正量測技術應用，具體成果包括：

一、「開發奈米級量測技術」，協助晶片產業掌握關鍵尺寸，增進效能；確保材料純度，提升良率。

二、開發機械類領域「自校型溫度感測器」，可免拆機直接線上校正，由12天縮短為30分鐘；另研發「數位式線軌調校技術」，工具機傳統線軌組裝調校時間將由90分鐘縮短為30分鐘。

三、「運用聲音結合AI技術」，可於風力發電機不停機狀態下，進行風機葉片檢測，巡檢時間將由30分鐘縮短至5分鐘，且準確率達9成以上，大幅降低維運成本。

四、研發「軌道界線量測儀」在地校正技術，節省送校時間與成本。

標準局強調，未來除了維持國家量測標準接軌國際外，將持續開發前瞻量測技術，透過精準量測奠定科技發展的基石，打造全民可信賴的生活環境。