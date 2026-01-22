快訊

國發會：去年公共建設整體執行數達7786億元創新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會公布去年公共建設全年整體執行數達7786億元創新高，經費達成率達95.68%。圖／國發會提供
國發會公布去年公共建設全年整體執行數達7786億元創新高，經費達成率達95.68%。圖／國發會提供

國發會於今（22）日舉行委員會，提出「114年度整體公共建設計畫執行情形」報告。去年公共建設經費約8137億元，規模達近18年新高，在各部會通力合作下，全年整體執行數達7786億元創新高，經費達成率達95.68%，超越原訂目標95%。

國發會主委葉俊顯指出，去年底在各部會共同努力下，已完成或啟用多項重大公共建設，在擴充交通建設方面，如國道1號五股交流道增設北出匝道及中豐交流道主線與匝道通車，有效紓解都會區交通瓶頸，桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用，提升航空運輸服務量能。

在促進產業發展方面，葉俊顯指出表示，桃園北區及台中水湳再生水廠陸續完工，另台南山上淨水場供水系統供水後，可引入南化清水每日5萬噸，透過新建管線供水每日10萬噸至南科台南園區，以及曾文南化聯通管通水後，亦可調度水量每月達80萬公噸，穩定支援產業及民生用水需求；興達電廠1號機及大潭電廠7號機接受調度，強化南北區域供電穩定；高雄仁武產業園區整體基礎設施完工後，約可釋出48.37公頃產業用地，引進137家廠商進駐，創造約413億元產值及新增6300個就業機會。

葉俊顯指出，在建置醫療與文化設施方面，國軍台中總醫院急重症大樓完工後，除能擴充中部地區醫療量能外，可提供急性一般病床292床及特殊病床97床，並朝「重度急救責任醫院」之目標發展；台北國家鐵道博物館園區、苗栗火車頭園區及新北市美術館陸續開放後，可提供民眾鐵道文化及藝術多元遊覽空間。

展望未來，葉俊顯表示，今年亦有多項重大建設預計通車、完工、商轉、啟用等，如臺北捷運信義線向東延伸段、新北捷運三鶯線、淡江大橋、桃園大潭電廠7號機、台南將軍漁港水產加工及物流中心、金門水頭港大型旅客服務中心等，將全力趲趕，如期如質完成。

葉俊顯表示，今年度公共建設經費規模初估仍與去年相當，除持續要求各部會及早規劃年度重要里程碑並將經費提前配置執行外，亦請主管機關適時對外說明建設成果，提升政策可見度與民眾感受，持續發揮公共建設穩定經濟成長、促進區域均衡發展之關鍵角色。

葉俊顯 興達電廠 台南

