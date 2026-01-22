國發會：公共建設執行率衝破95% 近18年新高

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
2025年度整體公共建設計畫達成率。國發會提供
公共建設執行成效創新高。國發會22日召開第137次委員會議並提報「2025年度整體公共建設計畫執行情形」。國發會指出，去年公共建設經費規模約8,137億元，寫近18年新高，全年實際執行金額達7,796億元，同步創歷史新高，經費達成率達95.68%，順利超越原訂目標95%。

國發會主委葉俊顯表示，公共建設能繳出亮眼成績，仰賴工程會及各部會密切協調、第一線同仁全力投入，已請各部會針對計畫推動有功的基層人員，從優、從速辦理敘獎，以肯定執行團隊的努力與辛勞。

國發會盤點去年推動成果，多項重大建設陸續完成或啟用，對交通、產業、民生及公共服務帶來實質助益。在交通建設方面，國道1號五股交流道增設北出匝道，以及中豐交流道主線與匝道通車，有效紓解都會區交通瓶頸；桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用，提升航空運輸服務量能，強化國際樞紐機場功能。

在產業與基礎設施方面，國發會表示，桃園北區與台中水湳再生水廠相繼完工，提供穩定水源支援產業發展；台南山上淨水場供水系統啟用後，可引入南化清水每日5萬噸，並透過新建管線每日供水10萬噸至南科台南園區，配合曾文南化聯通管通水，每月可調度水量達80萬公噸，有效強化產業與民生用水韌性。

電力方面，國發會指出，興達電廠1號機及大潭電廠7號機接受調度，強化南、北區域供電穩定，為產業用電提供支撐。高雄仁武產業園區整體基礎設施完工後，約可釋出48.37公頃產業用地，預計引進137家廠商進駐，創造約413億元產值，並新增約6,300個就業機會。

在醫療與文化建設上，國軍台中總醫院急重症大樓完工後，可擴充中部地區醫療量能，提供急性一般病床292床及特殊病床97床，並朝「重度急救責任醫院」目標邁進；台北國家鐵道博物館園區、苗栗火車頭園區及新北市美術館陸續對外開放，提供民眾更多元的鐵道文化與藝術休憩空間。

葉俊顯指出，今年仍有多項重大建設預計通車、完工或啟用，包括台北捷運信義線向東延伸段、新北捷運三鶯線、淡江大橋、桃園大潭電廠7號機、台南將軍漁港水產加工及物流中心，以及金門水頭港大型旅客服務中心等，政府將全力趕辦，確保工程如期、如質完成。

葉俊顯表示，今年度公共建設經費規模初估與去年相當，國發會將持續要求各部會及早規劃年度重要里程碑，提前配置經費並加速執行，同時請主管機關適時對外說明建設成果，提升政策可見度與民眾感受，持續發揮公共建設穩定經濟成長、促進區域均衡發展的關鍵角色。

