類股輪動快 法人建議十大族群掘金

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，從配置角度來看，AI的高算力、高功耗與高傳輸需求構成長期不變的成長趨勢，AI 伺服器、散熱、BBU、電源管理、CCL、PCB、記憶體、半導體先進製程、封測和ASIC為長線配置核心，至於傳統產業雖然仍面臨較多挑戰，但未來仍可關注重電與具有漲價或缺貨題材的原物料族群，作為投資分散風險的補強方向。展望2026第1季，台股有望維持強勢格局，投資人可審慎樂觀，並採取分批布局策略。

資金行情與基本面支持下，市場仍以AI和科技供應鏈為核心布局主軸。野村投信表示，台股目前仍站在多重利多支撐之上，AI、高效能與記憶體供應鏈等科技相關族群續強，投資人可適度布局參與台股主動式ETF，適時採取波段操作與分批布局方式，以應對高檔回檔的可能性。

游景德表示，進入2026年上半年，雖處於消費性電子的傳統淡季，不過，NVIDIA新一代GB300 GPU及Google、Amazon等自研晶片需求持續遞增，預期未來幾季相關出貨將快速拉升，且美國政府開放H200晶片出口中國大陸，亦將為AI訂單注入額外動能，使AI出貨持續成為支撐台灣出口表現持續維繫於高檔的關鍵引擎。

游景德指出，現階段投資人情緒已從盲目熱衷轉向務實，市場正以顯微鏡檢視這些天文數字般的研發投入，究竟何時能從紙上富貴轉化為損益表上的真實營收，在這場由Google（TPU）與NVIDIA（GPU）雙雄領軍的軍備競賽中，無論市場風向如何轉變，最終獲利歸宿依然指向掌握核心關鍵的台廠供應鏈，從先進製程的晶圓代工、複雜的封裝測試，到散熱、電源及高效能傳輸零組件，台廠憑藉著不可替代的技術護城河，成為這場全球算力博弈中，最穩健的贏家。