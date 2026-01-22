類股輪動快 法人建議十大族群掘金

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，從配置角度來看，AI的高算力、高功耗與高傳輸需求構成長期不變的成長趨勢，AI 伺服器、散熱、BBU、電源管理、CCL、PCB、記憶體、半導體先進製程、封測和ASIC為長線配置核心，至於傳統產業雖然仍面臨較多挑戰，但未來仍可關注重電與具有漲價或缺貨題材的原物料族群，作為投資分散風險的補強方向。展望2026第1季，台股有望維持強勢格局，投資人可審慎樂觀，並採取分批布局策略。

資金行情與基本面支持下，市場仍以AI和科技供應鏈為核心布局主軸。野村投信表示，台股目前仍站在多重利多支撐之上，AI、高效能與記憶體供應鏈等科技相關族群續強，投資人可適度布局參與台股主動式ETF，適時採取波段操作與分批布局方式，以應對高檔回檔的可能性。

游景德表示，進入2026年上半年，雖處於消費性電子的傳統淡季，不過，NVIDIA新一代GB300 GPU及Google、Amazon等自研晶片需求持續遞增，預期未來幾季相關出貨將快速拉升，且美國政府開放H200晶片出口中國大陸，亦將為AI訂單注入額外動能，使AI出貨持續成為支撐台灣出口表現持續維繫於高檔的關鍵引擎。

游景德指出，現階段投資人情緒已從盲目熱衷轉向務實，市場正以顯微鏡檢視這些天文數字般的研發投入，究竟何時能從紙上富貴轉化為損益表上的真實營收，在這場由Google（TPU）與NVIDIA（GPU）雙雄領軍的軍備競賽中，無論市場風向如何轉變，最終獲利歸宿依然指向掌握核心關鍵的台廠供應鏈，從先進製程的晶圓代工、複雜的封裝測試，到散熱、電源及高效能傳輸零組件，台廠憑藉著不可替代的技術護城河，成為這場全球算力博弈中，最穩健的贏家。

AI 布局

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

環球晶：今年營運季季高 徐秀蘭看到半導體業「非常好的一年」

力積搶缺貨商機 展開DRAM製程精進計畫

金寶搭上記憶體熱潮 產能擴增

台美經貿關稅協議全解析！「汽車門把王」半夜興奮聯繫客戶：我要根留台灣

美東時間1月15日，台美雙方簽下經貿合作備忘錄。我方將放在「確認對等關稅15％不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」；為取得關稅減讓，台灣也承諾企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的授信額度，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。

台積電加碼美 關鍵5問！晶圓廠與先進封裝將落地 「台灣製造」外移是衝擊或新機？

台積電第一季法說會開完隔天，台美關稅協定底定，兩件大事的關注焦點，不約而同指向台積電赴美投資。伴隨台積電董事長魏哲家宣布，規畫在美國總計蓋9座廠，究竟會對台灣帶來哪些效應？諸多疑慮，一次解答。

國民年金給付將調高、放寬排富門檻 建立即時反映物價的調整機制

行政院會預計今（22）日通過《國民年金法》部分條文修正草案。依據衛福部規劃，此次修法重點在於提高國民年金給付水準、放寬排...

2026金控股利有期待空間？ EPS貢獻度銀行更勝壽險

正當台股投資人把目光放在半導體及AI股之際，13家金控2025年12月獲利與全年EPS（每股盈餘）全數出爐，金融業2025年的獲利輪廓也隨之明朗。從全年EPS表現來看，共有10家金控EPS高於前一年。市場認為，在獲利成長，且配發率底線明確的情況下，外界對2026年金融股的股利表現，已有比2025年更多的期待空間。

電電公會喊設海外智慧園區

台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）昨（21）日晚間舉辦「歲末感恩聯誼餐會」，理事長劉揚偉表示，產業必須更積極、前瞻...

國家精準量測技術助攻半導體先進製程 下一步布局量子應用

半導體先進製程2奈米製程已進入量產，主要生產基地就在台灣，精準量測技術是先進製程是否成功的關鍵，經濟部標準檢驗局的「國家...

