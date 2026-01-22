馬年開運 台新銀推金庫納財禮盒

迎接充滿機運的馬年，台新銀行於全台分行準備多款馬年開運好禮，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計的「金庫納財禮盒」，期盼在多變市場環境中，陪伴客戶穩健布局與長期成長，為財富創造永續動能。

個人金融事業總處執行長包國儀表示，今年是台新金控與新光金控攜手同行元年，推出的「金庫納財禮盒」以「雙馬奔馳 駿啟新局」為設計核心理念，象徵兩匹駿馬並肩啟程、協力並進，共同奔向嶄新的未來。

禮盒外觀象徵穩固資產的財富金庫，壓印精緻馬形圖騰，寓意祥獸守護金庫，傳遞台新銀「守護財富、長久相伴」的品牌承諾，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，組合成獨家的「發財開運三祕技」。

祕技一為「雙馬奔騰開運水」，瓶身以雙馬馳騁於山水之間為意象，象徵穩固與源源不絕的生機，帶來資產增長。

祕技二是「馬年紅包袋」，結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、祝賀資金流動順暢。

祕技三為「開運發財金」，經金山財神廟祈福加持，設計為金馬蹄結合金幣造型。馬蹄向上寓意「接住好運、聚集財氣」，象徵財富穩穩在手、福運長久相隨。

此外，台新銀於全台分行準備五萬八千八百八十八份經金山財神廟祈福的開運發財金、八萬八千八百八十八瓶吸附滿滿銀行金庫財氣的開運水，以及五千八百八十八個ＹＢＯ兒童會員專屬的馬年主題小提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。