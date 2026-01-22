日債殖利率大增「反映首相高市政策」

日本公債殖利率飆升震驚市場，日圓大幅貶值也令投資人關注之後日本債市與匯市的動向，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，日本這波的債市殖利率大升（債券價格下跌），和以往的套利資金移動較無直接關係，反而與日本「內生」因素有關。

他指出，一來是日本銀行（日本央行）並未言明未來利率調升的終點，畢竟百分之一至百分之二點五之間是非常大的距離，很多投資人會卻步；二來則是未來日本首相高市早苗勢必採取擴大財政支出的政策，一定會發行更多日本公債，供給量大增的結果，是使長債利率飆得更凶。

至於日圓匯率走勢，林啟超指出，現在日圓兌美元匯率在一五七至一五九區間，倘若貶破一五九，屆時日本銀行或日本財務省一定會出手干預，因為貶太凶，將使進口通膨再度升高。未來，市場上不太容易再看到一百六十這種價位，倘若投資人想買日圓，現在就已是好時機。

林啟超觀察，四十年期的日本公債殖利率竟然一天之內就大彈廿八個基點（一個基本點是○點○一個百分點），這是前所未見的現象；而助長這些的，還有另一層外界未注意到的原因，林啟超說，就是日本的海外投資也顯著增加，資金是外流的，不投資國內的債市，轉而投資海外的股市，以往日本壽險業者和日本央行並列為日債最大的兩大買盤，但現在日本壽險業者也轉而投資海外，尤其投資美國ＡＩ股，這使得日本債市因為缺乏買盤，殖利率飆更高。

他還特別指出，以往的渡邊太太、佐藤大媽們是借日圓去投資海外債券，但現在則不再是借錢，而是拿日圓去換成美元去投資，而且投資的標的也不再是債券，而是跑去買像輝達這類的人工智慧（ＡＩ）龍頭股。所以，即使日本銀行升息，由於海外投資資金是直接換匯而非向銀行借出，因此也不會急著在日本銀行一升息，就趕快把資金移回日本。

但林啟超也提醒，日債利率飆升，也會進一步「傳染」到美債、歐債等其他國家的債券，會影響投資人對美債與歐債等其他債券的想法，投資人必須注意。