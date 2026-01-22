避險意識抬頭 金、銀價飆新高

「拋售美國」情緒升溫，帶動投資避險意識再抬頭，資金明顯轉向貴金屬，美元走弱更進一步放大黃金與白銀的漲勢，不只金價再創新高，就連白銀也來到新高價位。

國際金價廿一日盤中來到每盎司四八八七美元新高點，對於金價強勁表現，大型金控內部分析，「拋售美國」情緒不但使美元走弱、美股四大指數開盤後同步下跌，更讓投資市場加持歐元、日圓等有避險性質的貨幣，尤其美元走弱更進一步放大黃金與白銀的漲勢，金價再創新高之外，白銀價格在廿日也來到九十五點八七美元的新高價位。目前黃金與白銀的價格均雙雙維持在歷史高點附近。

外銀星展集團出具最新評估指出，在美元貶值風險、地緣政治變數、總體經濟不確定性以及全球央行儲備多元化的帶動下，黃金價位走高，預估下半年將會來到五千一百美元價位，二○三○年目標價上看六千六百美元。

星展集團觀察也發現，雖然黃金ＥＴＦ總持有量已回到二○二○年肺炎疫情期間的高點，但目前黃金ＥＴＦ的漲勢僅持續七十四周，且持有量僅增加七八八噸，仍遠低於二○○八年、二○一六年期間的黃金ＥＴＦ漲勢，當時漲勢分別持續二二一周和二五三周，持有量分別增加了一八二三噸和二三四一噸。

不過，台銀出具的最新金價報告則提醒投資人金價短線過熱問題。

台銀分析，短期指標ＫＤ與ＲＳＩ已位於超買區，另外美國揭露多項數據普遍表現良好，且芝加哥商品交易所再度針對貴金屬調整保證金，成本提高恐影響投資者進場意願，不排除金價仍有可能回檔測試四千六百美元。