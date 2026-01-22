聽新聞
國民年金給付將調高、放寬排富門檻 建立即時反映物價的調整機制

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
依據衛福部規劃，此次修法重點在於提高國民年金給付水準、放寬排富門檻，並建立即時反映物價的調整機制等三重點，預估政府每年將投入約860億元，約176萬人可望受惠。聯合報系資料照
行政院會預計今（22）日通過《國民年金法》部分條文修正草案。依據衛福部規劃，此次修法重點在於提高國民年金給付水準、放寬排富門檻，並建立即時反映物價的調整機制等三重點，預估政府每年將投入約860億元，約176萬人可望受惠。

國民年金現行給付水準長期受到外界討論。為強化基本生活保障，衛福部研擬修法草案，提高相關給付金額。其中，老年年金基本保證、遺屬年金及原住民給付，基本數將由現行每月4,049元調升至5,000元，增幅約23.5%；身心障礙基本保證年金則由5,437元提高至6,715元。衛福部表示，此次調整有助因應物價上漲，維持受領者基本消費能力。

第二項修法重點為放寬排富門檻，並同步落實居住正義。草案規劃，個人年所得門檻將由現行50萬元提高至60萬元，不動產門檻調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，該項資產不再列入計算，以避免民眾僅因持有自住房而喪失年金保障資格。

此外，為使給付更能反映物價變動、維持實質消費力，未來國民年金基本數調整將不再受限於每四年檢討一次的機制。若2026年調整後兩年內消費者物價指數（CPI）累計成長率達3%，即可啟動即時調整。

衛福部指出，政府每年投入約860億元經費，持續守護國民年金受益人的經濟生活，草案通過後，預計可讓約176萬人受惠。

至於保費部分，國民年金保費已自今年元旦起調升。依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5%時，即依該成長率同步調整月投保金額與各項給付，目前月投保金額已調升至21,103元。

