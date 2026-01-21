碳交所攜手中興大學 推動農業碳權接軌國際

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
荷蘭Peterson Solutions集團印度分公司總經理 Debopriya Bhattacharyya博士，線上分享國際再生農業經驗。圖／中興大學提供
因應極端氣候變遷與淨零趨勢，台灣證券交易所支持台灣碳權交易所推動自然碳匯發展。由國立中興大學與南畝王生物科技公司承接執行的「第二屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇」今天下午於台中李方艾美酒店舉行，聚焦農業、森林與土壤碳匯的國際趨勢與實務。

論壇由台灣碳權交易所總經理陳脩文、國立中興大學研發長宋振銘共同主持，吸引企業永續主管、農企業、農民團體及碳管理專業人員參與。陳脩文指出，國際企業紛紛設定2030年淨零甚至負碳排目標，自然碳匯已成為碳權市場關鍵趨勢。

近年政府相關部會陸續推動政策，碳交所也在宜蘭、雲林推動「自然碳權共生聯盟」，累積森林與農業土壤實務經驗。

宋振銘表示，中興大學以農立校，長期深耕森林、土壤與農業永續研究，期盼透過與碳交所合作，將學研成果轉化為制度與產業應用，協助臺灣自然碳匯方法學與國際接軌，為農民開創新的收入與價值。

論壇邀請荷蘭Peterson Solutions與Control Union 專家分享國際自然碳匯與再生農業實務，解析 VCS、GS等主流碳權方法學，協助台灣農林業進入國際碳市場。

中興大學與農業部農業試驗所學者分享森林與土壤碳匯研究成果，說明台灣農業如何透過科學量測，成為具市場價值的「碳金資產」。

台灣碳權交易所表示，未來將持續攜手學研與產業界，推動農業與森林碳權專案進入市場，協助企業達成淨零目標，同時為農業打造永續的「碳金經濟」。

碳交所與中興大學主辦的自然碳匯論壇今天下午在台中舉行。圖／中興大學提供
碳交所總經理陳脩文致詞強調目前協同各部會舉行碳權的政策推展。圖／中興大學提供
