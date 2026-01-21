快訊

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

因應經濟成長 公平會調高結合申報金額門檻、上修獨占事業認定門檻

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會委員會議通過調高申報結合門檻。圖／公平會提供
公平會委員會議通過調高申報結合門檻。圖／公平會提供

因應經濟規模擴張並維持管制密度，公平會委員會議今天通過調高事業結合須申報的銷售金額門檻，其中，全球銷售金額的高門檻，由400億元調整為500億元；國內銷售金額高門檻，非金融機構事業由150億元調高至200億元，金融機構事業由300億元調整為400億元。另低門檻也同步調高。

此外，公平會也通過「不列入獨占事業認定範圍之總銷售金額門檻」，由20億元修正為30億元，上修對獨占事業認定門檻。

根據公平交易法第11條第1項規定，事業結合時，有下列情形之一，才需要向公平會提出申報：（一）事業因結合而使其市場占有率達1/3。（二）參與結合之一事業，其市場占有率達1/4。（三）參與結合之事業，其上一會計年度銷售金額，超過主管機關所公告之金額。

上述第三款的會計年度銷售金額，公平會訂有「事業結合應向公平交易委員會提出申報之銷售金額標準及計算方法」，但已經近十年未修。公平會表示，隨著國內經濟成長規模增加，此次調高事業結合申報之銷售金額門檻，以因應國內經濟成長及市場規模變動，降低事業申報負擔，鬆綁管制密度。

公平會說明，本次修正重點為調高事業結合申報銷售金額門檻。事業結合時，有下列情形之一者，應向公平會提出申報：

一、參與結合之所有事業，其上一會計年度全球銷售金額總計超過5百億元，且至少二事業，其個別上一會計年度國內銷售金額超過30億元。

二、參與結合之事業為非金融機構事業，其上一會計年度國內銷售金額超過2百億元，且與其結合之事業，其上一會計年度國內銷售金額超過30億元者。

三、參與結合之事業為金融機構事業，其上一會計年度國內銷售金額超過4百億元，且與其結合之事業，其上一會計年度國內銷售金額超過30億元者。

公平會委員會議同時通過將「不列入獨占事業認定範圍之總銷售金額門檻」由現行20億元調高至30億元。也就是若事業上一會計年度總銷售金額未達30億元，原則得不列入獨占事業認定範圍。

公平會表示，「不列入獨占事業認定範圍之總銷售金額門檻」於公平交易法104年修法時，修正授權由主管機關視經濟發展情況變動適時調整，公平會於104年3月4日調整公告金額為20億元，至今未再調整。此次審酌此期間我國經濟成長及事業銷售金額等經濟發展情況變動後，調整為30億元。

但公平會提醒，公平交易法雖然不禁止獨占事業存在，但禁止獨占事業從事濫用市場地位，妨礙公平競爭行為，如果事業有其他足以影響市場供需可排除競爭能力之情事者，依公平交易法第8條第3項，公平會仍得認定其為獨占事業。

公平會 內銷

延伸閱讀

卓榮泰下戰帖找立院辯論總預算 其實球將回到政院手上

德拒服兵役大增72% Z世代上街：寧願被俄占領也不打仗

台南五妃街昨破大洞今又吞車 2年3度塌陷市府今開罰9萬元

台中榮總涉非醫事人員執醫 衛生局：1月7日已移送法辦

相關新聞

運彩去年銷售710億元再創歷史新高 總座喊出今年目標850億元

台灣運彩21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，由運動部黃啟煌次長親臨頒獎，總經理林博泰在致詞時表示，2025年雖然沒...

國家精準量測技術助攻半導體先進製程 下一步布局量子應用

半導體先進製程2奈米製程已進入量產，主要生產基地就在台灣，精準量測技術是先進製程是否成功的關鍵，經濟部標準檢驗局的「國家...

因應經濟成長 公平會調高結合申報金額門檻、上修獨占事業認定門檻

因應經濟規模擴張並維持管制密度，公平會委員會議今天通過調高事業結合須申報的銷售金額門檻，其中，全球銷售金額的高門檻，由4...

公平會考量市場規模變動 調高事業結合申報銷售額門檻

公平會考量台灣經濟穩健成長，市場規模顯著變動，今天委員會議決議通過調高事業結合申報銷售額門檻，其中國內銷售金額高門檻，非...

2027年科技預算先期規畫1850億元 將布局在「這些科技領域」

國科會21日召開委員會議討論2027年科技預算先期規畫。國科會提出總額度為1,850億元，主要布局在半導體、AI、軍工國...

國科會：116年科技預算1850億元 擴大投入AI發展

國科會主委吳誠文今天表示，116年度科技預算先期規劃總額度為新台幣1850億元，聚焦五大信賴產業、AI新十大建設等，目標...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。