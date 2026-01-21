2027年科技預算先期規畫1850億元 將布局在「這些科技領域」

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會21日召開委員會議討論2027年科技預算先期規畫。國科會提出總額度為1,850億元，主要布局半導體AI、軍工國防、晶創台灣、機器人、次世代通訊、淨零、海洋科技等領域。

國科會主委吳誠文表示，2027年度科技預算先期規劃總額度為1,850億元，主要圍繞半導體、AI等，不僅確保台灣在前瞻製程的優勢，也希望相關技術能夠持續發展，布局下世代製造技術，同時在成熟製程上維持創新動能，並擴至應用端，同時協助各行各業發展。目標打造台灣成為AI時代領航者。

國科會去年初提出2026年科技預算先期規畫約1,800億元，但因在野陣營修改劃法，致2026年科技預算規模縮減為1,600億元。現在立法院尚未審查2026年預算。

吳誠文表示，明年科技預算先期規畫1,850億元，行政院是支持，他心存期待，希望立法院能夠支持。

他表示，目前2026年度中央政府總預算仍待立法院審議，行政院也已提出院版財政收支劃分法修正草案，若能獲立法院同意，將可兼顧地方政府需求，也不致延宕重要科技方案推動。他說，「如果立法院代表全國人民的期待，我相信他們會支持」。

國科會科技辦執行秘書張振豪表示，先期規劃2027年科技預算需求1,850億元，將持續整合跨部會，落實推展「五大信賴產業」及「AI新十大建設推動方案」、「大南方新矽谷推動方案」、「晶片驅動台灣產業創新方案」、「次世代通訊科技發展方案」、「智慧機器人產業推動方案」、「高齡科技產業行動計畫」、「海洋科技方案」、「淨零科技創新方案」等政策方案，並透過AI科技轉化為實質生活應用，期望讓百工百業經濟蓬勃成長，打造全民智慧生活圈。

