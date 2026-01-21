公平會考量市場規模變動 調高事業結合申報銷售額門檻

快訊

中央社／ 台北21日電
公平會。圖／公平會提供
公平會。圖／公平會提供

公平會考量台灣經濟穩健成長，市場規模顯著變動，今天委員會議決議通過調高事業結合申報銷售額門檻，其中國內銷售金額高門檻，非金融機構事業由新台幣150億元調高至200億元，低門檻也同步調高，修正法規已送行政院，由行政院公報中心發布後實施。

公平會發布新聞稿指出，21日委員會議通過修正「事業結合應向公平交易委員會提出申報之銷售金額標準及計算方法」，調高事業結合申報門檻，以因應國內經濟成長及市場規模變化，降低事業申報負擔，並適度鬆綁管制密度。

這次修正中，全球銷售金額高門檻由400億元調高至500億元；國內銷售金額高門檻部分，非金融機構事業由150億元調高至200億元，金融機構事業則由300億元調高至400億元。

至於全球及國內銷售金額低門檻，由20億元調高至30億元。公平會同步修正「不列入獨占事業認定範圍之總銷售金額門檻」，由現行20億元調高至30億元。

公平會官員先前解釋，事業結合意味至少有2家事業，因此會設定高門檻與低門檻，如果是大併小，規模小的業者營業額很小，甚至不及低門檻，就對市場影響有限。

公平會說明，事業結合有助於整合資源、提升競爭力，但為避免市場過度集中或妨礙自由與公平競爭，影響交易秩序與消費者權益，仍須依法進行申報與審查。

為兼顧經濟發展與競爭秩序，公平會在這次修正中，綜合考量國內生產毛額（GDP）成長趨勢、管制密度維持及行政效能提升等因素，透過調高申報門檻及更新規範內容，減輕事業不必要的行政負擔，並確保法規與實務運作一致。

此外，為配合金融監督管理委員會修正「保險業財務報告編製準則」，公平會也同步調整保險業銷售金額的認定基礎，改以保險收入、淨投資損益、資產管理服務收入及其他營業收入合計計算。

另外，公平會官員表示，門檻調整前均進行整體評估，「不列入獨占事業認定範圍」的門檻調高後，整體管制密度差異不大，對市場影響有限。

公平會指出，修正規定發布日起實施，事業若對結合申報程序有疑問，可善用公平會提供的事業結合申報前諮詢服務，以利順利完成申報。

公平會 市場 保險 會議

