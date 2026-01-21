國科會：116年科技預算1850億元 擴大投入AI發展

國科會主委吳誠文今天表示，116年度科技預算先期規劃總額度為新台幣1850億元，聚焦五大信賴產業、AI新十大建設等，目標打造台灣成為人工智慧（AI）時代領航者，他期盼未來立法院能給予支持。

國家科學及技術委員會下午召開委員會議，由國科會提報「116年度政府科技發展重點規劃」。

吳誠文表示，面對AI技術迅速發展，台灣積極投入科技預算在前瞻技術，以應對供應鏈重組與科技競逐等情勢，先期規劃116年科技預算需求為1850億元，科技方案圍繞半導體、AI等，不僅確保台灣在前瞻製程的優勢，也希望相關技術能夠持續發展，布局下世代製造技術，同時在成熟製程上維持創新動能，並擴至應用端，同時協助各行各業發展。

他指出，相關布局不僅將確保台灣在前瞻製程上的優勢，也希望相關技術能持續發展，布局下世代製造技術，同時在成熟製程上維持創新動能，並延伸至應用端，協助各行各業發展。

吳誠文說，半導體應用不能只服務國外客戶，也希望在台灣建立自主創新的應用系統，推動相關產業發展，相關規劃已納入AI新十大建設，將加速各項頂尖研發成果落地應用，並驅動中小微企業等創新轉型，對台灣將至關重要。他強調，科技研發投入必須與民間企業同步成長，科技研發將支撐產業發展，尤其是在人才與關鍵技術方面的需求。

針對後續科技預算審議，吳誠文表示，他心存期待，希望立法院能夠支持，目前115年度中央政府總預算仍待立法院審議，行政院也已提出院版財政收支劃分法修正草案，若能獲立法院同意，將可兼顧地方政府需求，也不致延宕重要科技方案推動。他說，「如果立法院代表全國人民的期待，我相信他們會支持。」

國科會科技辦執行秘書張振豪說明，先期規劃116年科技預算需求1850億元，將持續整合跨部會，落實推動五大信賴產業及AI新十大建設推動方案、大南方新矽谷推動方案、晶片驅動台灣產業創新方案、次世代通訊科技發展方案、智慧機器人產業推動方案、高齡科技產業行動計畫、海洋科技方案、淨零科技創新方案等政策方案，並透過AI科技轉化為實質生活應用，期望讓百工百業經濟蓬勃成長，打造全民智慧生活圈。