快訊

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

國科會：116年科技預算1850億元 擴大投入AI發展

中央社／ 台北21日電
國科會主委吳誠文今天表示，116年度科技預算先期規劃總額度為新台幣1850億元，聚焦五大信賴產業、AI新十大建設等。國科會主委吳誠文。聯合報資料照，記者黃義書／攝影
國科會主委吳誠文今天表示，116年度科技預算先期規劃總額度為新台幣1850億元，聚焦五大信賴產業、AI新十大建設等。國科會主委吳誠文。聯合報資料照，記者黃義書／攝影

國科會主委吳誠文今天表示，116年度科技預算先期規劃總額度為新台幣1850億元，聚焦五大信賴產業、AI新十大建設等，目標打造台灣成為人工智慧（AI）時代領航者，他期盼未來立法院能給予支持。

國家科學及技術委員會下午召開委員會議，由國科會提報「116年度政府科技發展重點規劃」。

吳誠文表示，面對AI技術迅速發展，台灣積極投入科技預算在前瞻技術，以應對供應鏈重組與科技競逐等情勢，先期規劃116年科技預算需求為1850億元，科技方案圍繞半導體、AI等，不僅確保台灣在前瞻製程的優勢，也希望相關技術能夠持續發展，布局下世代製造技術，同時在成熟製程上維持創新動能，並擴至應用端，同時協助各行各業發展。

他指出，相關布局不僅將確保台灣在前瞻製程上的優勢，也希望相關技術能持續發展，布局下世代製造技術，同時在成熟製程上維持創新動能，並延伸至應用端，協助各行各業發展。

吳誠文說，半導體應用不能只服務國外客戶，也希望在台灣建立自主創新的應用系統，推動相關產業發展，相關規劃已納入AI新十大建設，將加速各項頂尖研發成果落地應用，並驅動中小微企業等創新轉型，對台灣將至關重要。他強調，科技研發投入必須與民間企業同步成長，科技研發將支撐產業發展，尤其是在人才與關鍵技術方面的需求。

針對後續科技預算審議，吳誠文表示，他心存期待，希望立法院能夠支持，目前115年度中央政府總預算仍待立法院審議，行政院也已提出院版財政收支劃分法修正草案，若能獲立法院同意，將可兼顧地方政府需求，也不致延宕重要科技方案推動。他說，「如果立法院代表全國人民的期待，我相信他們會支持。」

國科會科技辦執行秘書張振豪說明，先期規劃116年科技預算需求1850億元，將持續整合跨部會，落實推動五大信賴產業及AI新十大建設推動方案、大南方新矽谷推動方案、晶片驅動台灣產業創新方案、次世代通訊科技發展方案、智慧機器人產業推動方案、高齡科技產業行動計畫、海洋科技方案、淨零科技創新方案等政策方案，並透過AI科技轉化為實質生活應用，期望讓百工百業經濟蓬勃成長，打造全民智慧生活圈。

科技 AI 立法院 吳誠文 國科會

延伸閱讀

影／中央政府總預算 卓榮泰表示願意公開與立法院辯論

兩者無從屬關係…沈伯洋：藍白要把立院變法庭 叫總統來受審

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」！美媒披露五角大廈有動作了

相關新聞

運彩去年銷售710億元再創歷史新高 總座喊出今年目標850億元

台灣運彩21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，由運動部黃啟煌次長親臨頒獎，總經理林博泰在致詞時表示，2025年雖然沒...

國科會：116年科技預算1850億元 擴大投入AI發展

國科會主委吳誠文今天表示，116年度科技預算先期規劃總額度為新台幣1850億元，聚焦五大信賴產業、AI新十大建設等，目標...

聯邦銀董事長林鴻聯：銀行追求穩步成長 企業應適度幫員工加薪

聯邦銀行2025年獲利再創新高，總資產規模也正式突破兆元關卡。董事長林鴻聯表示，銀行追求穩步成長，隨著今年不確定因素消除...

市場還在等降息 滙豐獨排眾議：聯準會降息周期已結束

有別於市場普遍預期美國聯準會今年有機會降息一至二次，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲表示，聯準會已經結束降息...

AI 吃電怪獸！12月高壓用電續亮紅燈 半導體用電呈雙位數成長

AI浪潮持續擴散，帶動半導體與電子產業動能再度升溫，用電數據率先反映景氣熱度。台灣綜合研究院21日公布2025年12月E...

環島電網最後一哩 台電擬依附「蘇花安」布地下電纜保全蘇花美景

台電推動環島電網，提升台灣全島供電韌性，現在就差最後一哩路，台電21日表示，正積極研議與交通部合作，將電網納入蘇花公路安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。